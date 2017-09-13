Белорусские чиновники «раскручивают» колесо онлайн-рулетки 1 13.09.2017, 14:30

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В Беларуси готовятся к открытию онлайн-казино.

Министерство по налогам и сборам вынесло на общественное обсуждение документ Лукашенко, который предполагает внесение изменений в нормативные акты, регулирующие ведение игорного бизнеса в Беларуси. Если он будет принят, то в стране легализуют азартные игры в интернете, пишет сайт «Белорусы и рынок».

В соответствии с проектом, проводить азартные игры в интернете смогут только организации, получившие лицензию на ведение игорного бизнеса в части «содержание виртуального игорного заведения».

Для получения лицензии руководитель организации должен будет иметь стаж руководящей работы в сфере игорного не менее 3 лет. Получить лицензию на «виртуальное казино» можно будет, только уже располагая лицензией на ведение игорного бизнеса. Также будет необходимо иметь средства на спецсчете достаточные для выполнения налоговых обязательств. Кроме того, нужно будет предоставить документы, подтверждающие соответствие программно – технического комплекса, используемого для проведения азартных игр, проводимых посредством виртуального игорного заведения, требованиям технических нормативных правовых актов, определяющих требования к этому программно – техническому комплексу, в том числе в части применяемых механизмов защиты информации.

В онлайне, как и в офлайне нужно будет обеспечивать соблюдение возрастного ценза при допуске участников к игре, а также не допускать к ней физлиц, имеющих запрет на посещение игорных заведений.