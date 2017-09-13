Галерея «Ў» и книжный магазин «Логвинов» в Минске пойдут под снос 2 13.09.2017, 16:39

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Землю под ними продали с аукциона.

Территория в районе бывшего троллейбусного депо на улице Красной в Минске продана за 17 миллионов рублей. Как передает «Радыё Свабода», победителем объявлена столичная компания-застройщик «А-100 Девелопмент».

В Минском городском центре недвижимости, который выступал организатором аукциона, на земельный надел претендовали три покупателя, начальная цена лота составляла около 4 миллионов рублей. Инвестору гарантируется право на проектирование и строительство жилья.

Таким образом, согласно предварительным планами, на выкупленном участке в квартале улиц Красной, Киселева и проспекта Машерова планируется построить жилой комплекс с объектами социально-общественного назначения и подземными паркингами.

Ранее этот кусок земли предполагала освоить российская фирма «Манолиум процессинг», которая выиграла тендер на его застройку еще в 2003 году. Тогда одним из условий были инвестиции в строительство нового троллейбусного депо в микрорайоне Уручье. Однако россияне условия соглашения не выполнили и в 2014-м договор был расторгнут.

На территории, предназначенной под перестройку, находится знаковое для минчан место - галерея «Ў» и книжный магазин «Логвинов». Здесь проводятся презентации, культурные мероприятия, продаются книги независимых издательств.

Галерея «Ў» будет действовать в любом случае

Глава «А-100 Девелопмент» Александр Центер объяснил: поскольку речь о центр города, проекты и разработка необходимой документации потребуют серьезных согласований. По его прогнозам, на это уйдет по меньшей мере два года.

Означает ли это, что та же галерея «Ў» получит передышку, чтобы найти альтернативную площадку? И есть ли вероятность, что для культового места сбора активных минчан могут сделать исключение и не тронут бульдозером?

Совладелец галереи «Ў» Александр Василевич не уверен насчет будущего здания, но уверяет, что площадка так или иначе будет действовать:

«Пока сложно о чем-то говорить, но мы, конечно же, делаем шаги, чтобы галерея существовала. Более определенно о чем-то можно будет говорить чуть позже, пока что никакой определенности. Тот же Центер говорит, что два года ничего не планируют делать, будут готовить проект. Но это не официальная позиция - может, так произойдет, а может, и не так. Никто не знает, как получится фактически.

В каждом случае, как мне кажется, галерея развита уже до такого уровня, что нужно искать варианты другого существования. Прежде всего культовое, но совсем маленькое здание, которое попросту не справляется со спросом на него. Поэтому паники у нас нет, хотя очевидно, что будут значительные денежные расходы, и вот это для нас новость однозначно плохая. Но галерея - это, прежде всего, не помещение. Стены, естественно, вещь важная, но можно найти и другие».