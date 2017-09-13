Наряды белоруски на фестивале в США признали одними из самых модных

Наряды белоруски на фестивале в США признали одними из самых модных1
- 13.09.2017, 18:13
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Необычные наряды белоруски приглянулись организаторам фестиваля «Burning Man».
Фестиваль «Burning Man» прошел с 27 августа по 4 сентября посреди пустыни Black Rock в штате Невада. Главный принцип мероприятия — радикальное и бескомпромиссное самовыражение: футуристические наряды, необычные арт-объекты и техника с эстетикой стимпанка, пишет intex-press.by.
Каждый год фотографии с «Burning Man» облетают мировые СМИ. Так было и в этом году. В одну из подборок сайта boredpanda попала белоруска Алиса Ксеневич, которая несколько лет назад переехала в США.
Девушка рассказала, что белорусы только начинают открывать для себя фестиваль, но для нас это дорогое удовольствие. Стоимость билета составляет 450 долларов. При этом участник мероприятия должен сам позаботиться о трансфере, еде, ночлеге, а также потратиться на свои наряды и арт-проекты.