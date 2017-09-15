В Варшаве начался VII Международный конгресс исследователей Беларуси 1 15.09.2017, 12:37

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Знаковое для развития белорусской идентичности событие продлится три дня – с 15 до 17 сентября.

Впервые Международный конгресс исследователей Беларуси пройдет в Варшаве, а не в Каунасе, как было раньше, сообщает «Белсат».

Событие продлится три дня – с 15 до 17 сентября.

Организаторы форума отмечают, что конгресс является наиболее представительным ежегодным академическим событием, которое объединяет все важнейшие исследовательские центры, в центре внимания которых – политика, общество и культура Беларуси.

Для более, чем 500 участников это событие представляет собой прекрасную возможность для начинания новых исследований и общественных проектов, обмена идеями и мнениями, установления неформальных контактов с представителями экспертных и научных кругов Беларуси, ЕС (особенно Польши и Литвы), Украины, России, США и других стран. Конгресс сочетает традиционные академические подходы и публичные дискуссии на темы актуальных проблем белорусской политики, культуры и общества, а также регионального и международного сотрудничества. Конгресс также вносит свой вклад в формирование белорусского гражданского общества и идентичности.

Открытие конгресса произошло 15 сентября в 10:00 в Ратушном зале варшавского Дворца культуры и науки.

Сразу после церемонии открытия началась пленарная дискуссия «Революция 1917 года и опыт коммунизма для Центрально-Восточной Европы».