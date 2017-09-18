25 суперпродуктов, которые сделают вас сильнее 18.09.2017, 8:50

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Здоровое питание — это еще и увлекательно.

Наверняка в детстве вас пичкали невкусной едой, приговаривая, что это очень полезно. Но здоровое питание — это не обязательно пресно. Есть много приятных на вкус суперпродуктов, которые помогают предотвратить болезни, зарядить энергией и придать силу, пишет sravni.ru.

1. Черника

Сладкие ягоды содержат антиоксиданты, которые борются со свободными радикалами (они наносят вред клеткам). Это означает, что ягоды могут предотвратить рак и преждевременное старение, регулируют уровень сахара в крови и немного снижают уровень стресса.

2. Зеленый чай

Он тоже содержит много антиоксидантов. Напиток способствует снижению уровня риска развития рака, болезни Альцгеймера и стимулирует мозг.

3. Шпинат

Он и правда очень полезен для организма. В его составе есть вещества, которые придают крепость костям, дают здоровье глазам, укрепляют иммунную систему и улучшают работу мозга. Листья шпината богаты витаминами С, А, В1, В6, Р, Е. При этом всего 22 калории на 100 грамм.

4. Клубника

Помимо сладости, в ней много полезного витамина С и антиоксидантов. Ее потребление снижает уровень холестерина в крови.

5. Яйца

В них много минералов, белка и 9 незаменимых аминокислот, включая витамины А и В, железо и селен. 1–2 яйца на завтрак придадут вам энергии и сил.

6. Миндаль

Орехи содержат большое количество калия, кальция, витамина Е, магния, фосфора и железа. В сочетании с низкокалорийной диетой они могут снизить уровень холестерина и понизить кровяное давление. Но не переусердствуйте. В день рекомендуется съедать не больше горстки миндаля.

7. Клюква

В ней много витамина С, витаминов группы В и РР, калия, железа, марганца, йода и других веществ. Доказано, что клюква оказывает противовоспалительный эффект.

8. Чечевица

Это отличный источник клетчатки, который полезен для пищеварения. Еще чечевица регулирует уровень сахара в крови, снижает уровень холестерина и способна предотвратить сердечные заболевания.

9. Авокадо

Этот суперфрукт обладает множеством полезных свойств: снижет риск инфарктов и других сердечных заболеваний, рекомендуется при хронических запорах, больным катарактой, сахарным диабетом, заболеваниями желудка, а также его рекомендуют применять при тяжелых физических нагрузках.

10. Грецкие орехи

Они повышают уровень энергии из-за большого количества железа, марганца, калия, цинка и витамина Е.

11. Лосось

Рыба богата калием, фосфором, кальцием, магнием, железом, витаминами В1, В2, С, Е, РР и А. Рыбий жир разжижает кровь, предотвращает образование тромбов, снижает риск инфарктов и инсультов, блокирует воспалительные процессы.

12. Морковь

Она сохраняет зрение, делает кожу лучше, снижает уровень сахара в крови, улучшает иммунную систему, может предотвратить многие формы рака. Морковь лучше всего есть в сыром виде.

13. Ягоды годжи

Они содержат 18 аминокислот, которые повышают мышечную силу, укрепляют нервную систему, избавляют от бессонницы, лечат ряд заболеваний.

14. Гранаты

Плоды богаты витамином С, В6, В12, Р, содержат клетчатку, кальций, магний, марганец, фосфор, йод, железо и натрий. Гранат укрепляет иммунитет, стенки сосудов, нервную систему и улучшает кровообращение.

15. Киви

В них много витамина С и антиоксидантов. Плоды укрепляют иммунную систему, нормализуют кровяное давление, предотвращают образование камней в почках и выпадение волос, улучшают физическую работоспособность.

16. Сладкий картофель (батат)

В нем много крахмала, сахара, белка, углеводов, витаминов В, С, РР, А, каротина, кальция и других веществ. Его рекомендуется есть при болезнях желудка.

17. Куркума

Куркуму называют «природным антибиотиком», который обладает противовоспалительным, кровоостанавливающим и противоотравляющим средством. Его часто принимают для лечения простуды.

18. Водоросли

Они богаты йодом, который предотвращает заболевания щитовидной железы. Еще есть антиоксиданты и вещества, мешающие появлению депрессии.

19. Семена Чиа

Они содержат 20% белка, 34% жиров, 25% пищевых волокон и большое количество антиоксидантов. Семена используют для приготовления напитков, которые хорошо утоляют голод.

20. Цветная капуста

В ней много витаминов и питательных веществ, которые могут снизить риск рака у женщин.

21. Свекла

Свекла полна антиоксидантов, которые борются со многими заболеваниями. Еще в ней большое количество железа и фолиевой кислоты, нитратов и магния, которые укрепляют жизненно важные органы.

22. Брокколи

В ней много калия, фосфора, магния, железа, цинка и витаминов. Молодые плоды богаты питательными веществами, как шпинат. Брокколи снижает риск возникновения раковых заболеваний, обладает успокаивающим, слабительным и желчегонным действием.

23. Семена подсолнуха

В них много витамина А, Е, Д, магния, цинка, железа, фтора, кальция и йода. Семечки снижают уровень холестерина, замедляют старение клеток, благоприятно воздействуют на сердечно-сосудистую систему.

24. Семена льна

Содержат много витаминов и питательных веществ, среди них кислоты Омега-3 и Омега-6, которые увеличивают скорость передачи нервных импульсов (скорость реакции). Семена снижают риск раковых заболеваний, помогают в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, могут укреплять почки и ускорять рост волос.

25. Киноа

Эта крупа — хорошая альтернатива рису или кускусу. В ней есть девять полезных аминокислот и много белка, который делает ваши мышцы сильнее.