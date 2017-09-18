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Даля Грибаускайте: Учения «Запад-2017» моделируют реальный конфликт со странами НАТО

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  • 18.09.2017, 17:19
Даля Грибаускайте

Президент Литвы рассказала генсеку ООН об опасности российско-белорусских военных учений.

Президент Литвы Даля Грибаускайте ввела в курс дела генсека ООН Антониу Гутеррешу на российско-белорусские учения "Запад-2017". Ее слова приводит пресс-служба президентского дворца, передает "РИА Новости". Грибаускайте заявила, что маневры моделируют реальный конфликт со странами НАТО, пишет сайт lrp.lt.

Также президент раскритиковала "скрытые масштабы и сценарии учений". По ее мнению, все это говорит "об агрессивном и нападающем характере учений "Запад".

Кроме того, Грибаускайте выразила поддержку реформе ООН и обвинила организацию в "недостаточной реакции на нарушения международных прав".

"Организация не выполняет свою миссию в полном объеме", — добавила президент Литвы.

Учения "Запад-2017" проходят с 14 по 20 сентября на полигонах в Белоруссии, а также на территории России — в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях.

Российские военные заявили, что характер учений — оборонный и антитеррористический. К маневрам привлекают почти 13 тыс. военнослужащих, из России в Беларусь перебрасывают около 3 тыс., сообщили ранее в Минобороны РФ.

Первый этап учений прошел с 14 по 16 сентября. Второй стартовал в воскресенье и продлится до 20 сентября. Он будет посвящен отражению агрессии против Союзного государства.


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