Лукашенко зачах без нефтяных инъекций 6 Андрей Сидорук, «Наше Мнение»

20.09.2017, 11:25

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«Тучные годы» для правителя закончились.

Известно, что неэкономические сырьевые доходы – в первую очередь, нефть и газ – в течение более 20 лет являются важным источником пополнения белорусского бюджета. Высокая доходность поставок российского газа и нефти обусловлена субсидированием их цены и возможностью продажи продуктов нефтепереработки за рубеж.

С началом экономического кризиса влияние доходов нефтянки на белорусскую экономику стало гораздо более заметным: занимать большую долю в структуре ВВП: одно только (гипотетическое) снижение объемов поставок российского нефти с 23 млн до 18 млн тонн по прогнозам центра ИПМ будет «стоить» росту реального ВВП Беларуси 1,7 процентных пункты в 2018 году.

Как нефтяные сверхдоходы и газовая субсидия влияли на экономику Беларуси раньше? Как изменилось это влияние, и при каких условиях возможно восстановления прежних объемов дотирования Беларуси за счет российских нефтегазовых субсидий?

Мы будем считать нефтегазовую субсидию по следующим алгоритмам. Субсидия по нефти будет рассчитываться как разница между мировой ценой на нефть (бренд Urals – наиболее распространенный сорт российской нефти) и стоимостью российской нефти для Беларуси. Тонна нефти будет считаться как 7,33 барреля. Для упрощения расчетов будет браться среднегодовая цена на нефть Urals.

Газовая субсидия будет рассчитываться как разница между стоимостью российского газа для Беларуси (тыс. кубометров) и стоимостью российского газа на границе с Германией. Бенчмарк «граница с Германией» будет использоваться по причине того, что стоимость контрактов на поставки российского газа сильно зависит от политической составляющей, что не позволяет сравнивать Беларусь с ближайшими соседями (к примеру, ближайшая Литва долгое время получала газ по цене, почти в 1,5 превышающей цену газа на границе с Германией). С учетом конъюнктуры условий поставок газа, немецкие контракты по своей цене являются наиболее приближенными к рыночным. В ряде источников данных стоимость российского природного газа на границе с Германией указывается в миллионах британских тепловых единиц (MMBtu). Мы будем рассчитывать стоимость природного газа исходя из равенства 1000 куб. метров = 35.31 MMBtu.

После этого мы будем рассчитывать отношение размера нефтегазовой субсидии к годовому ВВП Беларуси в абсолютном значении и рассматривать динамику размеров субсидии. В конце нами будут рассмотрены условия, необходимые для восстановления субсидии (по отношению к ВВП) в прежнем размере.

Субсидия по газу

Как уже отмечалось выше, газовая субсидия заключалась в поставке природного газа по относительно низким – на уровне внутренних российских – ценам. В различные годы разница между ценой на газ для Беларуси и ценой на газ на границе с Германией колебалась в пределах от USD 23,63 за тысячу кубометров (2016 год) до USD 269 за тысячу кубометров (2013 год). В результате, суммарная субсидия по газу в различные годы составляла от USD 0,43 до USD 6,06 млрд (см. рисунок 1).

Газовая субсидия в абсолютных числах (млрд долл. – левая шкала) и по отношению к ВВП (%, правая шкала), 1996-2016 гг.

Как видно из графика, в различные годы газовая субсидия по отношению к ВВП Беларуси колебалась в пределах от 0,9% (2016 год) до 15,36% (2001 год). В целом же прошлый год стал самым «неприбыльным», а в сравнении с максимальным значением размер субсидии по отношению к ВВП упал почти в 17 раз.

Какие условия необходимы были бы для того, чтобы в 2017 году газовая субсидия составила те же максимальные исторические 15,36% ВВП?

Газовые контракты между Россией и Беларусью не позволяют перепродажу российского газа, поэтому увеличение субсидии возможно исключительно за счет снижения цены, но не за счет увеличения объемов поставок природного газа. Для расчетов мы примем ВВП Беларуси в 2017 году на уровне прогноза центра ИПМ: USD 56,4 млрд, а среднегодовую цену на природный газ на границе с Германией на уровне USD 5 за миллион британских тепловых единиц, или USD 176,55 за тысячу кубометров (по прогнозу British Petroleum). Среднегодовая стоимость тысячи кубометров российского газа для Беларуси в 2017 году составляет USD 130, объем поставок ожидается в размере 19 млрд кубических метров. Исходя из этого, газовая субсидия для Беларуси в сравнении с европейскими ценами составит USD 884 млн.

Однако, 884 млн долларов – это всего лишь 1,56% предполагаемого ВВП Беларуси в 2017 году. Для достижения уровня субсидии в 15,36% ВВП сама субсидия должна вырасти почти в 10 раз и составить USD 8,7 млрд. Для достижения такого уровня субсидии разница между ценой на газ для Беларуси и ценой на газ на границе Германии должна составить USD 458, что возможно только в том случае, если Россия будет поставлять газ Беларуси бесплатно и доплачивать около USD 300 за каждую тысячу кубометров. Другой возможный вариант – рост цены на газ на границе с Германией до уровня USD 606 за тысячу кубометров.

Субсидия по нефти

Субсидия по нефти, в отличие от газовой субсидии, теоретически может расти при неизменных ценах за счет роста объемов поставок – при условии, что белорусские НПЗ смогут переработать такое количество нефти, или Беларусь сможет ее перепродать. Динамика размеров нефтяной субсидии в период с 2001 по 2016 год представлена на рисунке 2.

Нефтяная субсидия в абсолютных числах (млрд долл. – левая шкала) и по отношению к ВВП (%, правая шкала), 2001-2016 гг.

Как видно из графика, нефтяная субсидия в различные годы колебалась от USD 0,7 млрд (2001 год) до USD 9.4 млрд (2012 год) в абсолютном выражении, и от 2,79% (2010 год) до 13,74% (2012 год) по отношению к ВВП.

Для расчетов мы примем ВВП Беларуси на уровне уже упомянутых USD 56,4 млрд в 2017 году, объемы поставок нефти в 2017 году – на уровне 19,4 млн тонн (согласно прогнозу ИПМ), среднегодовую цену на нефть сорта Urals на мировых рынках в 2017 году – на уровне USD 54 за баррель, цену на нефть для Беларуси на уровне USD 285 за тонну.

При таких условиях нефтяная субсидия для Беларуси составит USD 2,14 млрд, или 3,79% ВВП в 2017 году. Для достижения исторического максимального уровня в 13,74%, субсидия должна вырасти до USD 7,75 млрд, а разница в цене между нефтью для Беларуси и мировой ценой на нефть – до USD 398 за тонну. Как вариант, для достижения такого же уровня субсидии поставки нефти в Беларусь должны вырасти до 70 млн тонн при неизменной цене, однако, белорусские НПЗ в 2017 году не смогут переработать более 18 млн тонн нефти, а перепродажа более чем 50 млн тонн нефти может быть очень непростым делом.

Что мы имеем в итоге? Правительству Беларуси очень нужен рост цен на нефть – вместе с ним пойдет вверх и цена газовых контрактов для европейских потребителей, которая в большинстве случае привязана к стоимости нефтяной корзины. В противном случае – без увеличения мировых цен на нефть в 1,5-1,7 раз – о возврате к тучным годам нефтегазовой субсидии Беларуси можно и не мечтать.

Андрей Сидорук, «Наше Мнение»