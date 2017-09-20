закрыть
20 сентября 2017, среда, 14:20
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Гомеле предприятие обмануло работника на $7000

2
  • 20.09.2017, 12:14
  • 3,008

Предприятие не заплатило рабочему, который три месяца был в командировке в Туркменистане.

На сегодняшний день долг нанимателя перед работником составляет около 14 тысяч рублей. К разбирательству в данной истории подключились профсоюзы. Состоятельность своих претензий гомельчанин подтвердил в суде, но до сих пор не получил ни копейки, пишет сайт «Свободные новости».

Леонид Лебедев о своей работе в Туркменистане вспоминает не без гордости, все-таки возводили иммиджевый для страны объект. Гарлыкский горно-обогатительный комбинат белорусы построили за миллиард долларов, и где-то в этой сумме затерялись его скромные 14 тысяч рублей.

Леонид Лебедев, пострадавший: Командировочные расходы, проезд, проживание не оплатили. Март-апрель я был в отпуске, тоже не оплатили. Решил уволиться, и до сих пор не оплатили ничего.

Знакомый посоветовал Леониду обратиться к профсоюзным юристам. При помощи специалистов дело в суде мужчина выиграл: нарушение закона слишком очевидное, чтобы можно было ожидать другого результата.

Екатерина Филипцова, главный правовой инспектор труда Гомельского областного объединения профсоюзов: «Наниматель нарушил все нормы занодательства. Более того, проигнорировал вызовы в суд: он не явился ни на первое, ни на второе судебное заседание. Арестованы все счета данного предприятия, наложен запрет на выезд руководителя за пределы Республики Беларусь. В дальнейшем мы будем оказывать Леониду помощь во взыскании долга».

Искать деньги Леонида журналисты отправились в офис его бывшего руководителя. В назначенное время в офисе нас встретили лишь закрытые двери.

Работодатель, задолжавший Леониду Лебедеву, вовсе не фирма-однодневка. Закрытое акционерное общество зарегистрировано по этому адресу аж с 1994 года. Правда, сегодня офис пуст. Поговорить с директором фирмы не смогли ни юристы профсоюза, ни съемочная группа СТВ. Назначенная встреча так и не состоялась.

Наверняка у директора фирмы есть логичные ответы на все вопросы, но пока их никто не услышал.

Леонид же не теряет веры получить еще и кровно заработанное.

Леонид Лебедев: «Людям надо верить. Я надеюсь, что человек порядочный. Должен рассчитаться».

А тем временем в Федерации профсоюзов Беларуси констатируют вовсе неутешительную тенденцию. Только за первое полугодие 2017 года число обратившихся за бесплатной юридической помощью с целью взыскать заработанное увеличилось в два раза. За это время работникам возвращено более миллиона рублей незаконно удержанных или невыплаченных денежных сумм.


Мнение

Бойтесь чиновников, дары принимающих
Бойтесь чиновников, дары принимающих Владимир Шанцев
Защищать Лукашенко будет некому
Защищать Лукашенко будет некому Ирина Халип
Власти уже проиграли
Власти уже проиграли Cветлана Калинкина
Колумб был Трамп
Колумб был Трамп Аркадий Бабченко


Интервью

Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются