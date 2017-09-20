Виктор Гончаренко: Посыл такой, что можно играть на равных и с футболистами «МЮ» 20.09.2017, 14:58

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Виктор Гончаренко

Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Белорусский тренер рассказал, как его команда готовится к матчу Лиги чемпионов.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча с "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов, который состоится 27 сентября, пишет "Прессбол".

Понятно, что "Манчестер Юнайтед" — фаворит матча. Но против любой команды можно играть. Можно побеждать, можно играть красиво. Рисунок игры зависит от того, с кем ты играешь. Можно посмотреть на то, как тот же "Юнайтед" будет выглядеть в матче с "Барселоной". Нам важно, чтобы мы дали правильный посыл команде. Если будем говорить о том, что это топ и победить невозможно, то с таким настроением и выйдем на поле. Мы должны понимать, что сделаем все возможное, чтобы набрать очки. Посыл такой, что можно играть на равных и с этими футболистами.

Нам нельзя думать о том, что мы займем первое, второе или третье место в группе в Лиге чемпионов. Нужно готовиться к каждому отдельному матчу. Но, если чуть забежать вперед, на мой взгляд, два самых важных матча будут с "Базелем". После них останутся два тура, и тогда, думаю, ситуация уже будет ясна. И всегда помогает, когда есть явный лидер, набирающий очень много очков, — приводит слова Гончаренко championat.com со ссылкой на эфир программы "После футбола".