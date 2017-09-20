В Беларуси наконец-то появились отечественные джинсы 10 20.09.2017, 15:56

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И в этот раз частная компания опередила легпром.

Проект по производству отечественных джинсов из льняной ткани удалось реализовать. Выпуск этой продукции освоила одна из частных компаний Брестской области, пишет сайт «Белорусы и рынок».

«В конце мая — начале июня закупили три партии тканей на Оршанском льнокомбинате, всего около 2 тыс. пог. м. Отшили джинсовые брюки и шорты, которые с конца июня начали направлять в розничную продажу. Продукцию реализовывали через собственную сеть в Кобрине, Бресте, Гомеле, выставляли на ярмарках в России, во время «Славянского базара» в Витебске, на Дожинках. Также была отгрузка в фирменную торговлю Оршанского льнокомбината», — рассказала начальник отдела маркетинга ООО «Фабрика «Модный город» Дарья Другак.

По словам представительницы компании, часть продукции пошита из 100-процентной льняной ткани, часть — из тканей лен-хлопок. Оба варианта тканей покупатели восприняли позитивно. Приобретя положительный опыт, фабрика «Модный город» решила продолжить выпускать джинсы из белорусских тканей, расширить ассортимент, состав тканей и цветовую гамму. Объемы выпуска будут увеличены, а каналы сбыта дополнены. В частности, уже проведены первичные переговоры о поставках джинсовой продукции в столинский, брестский, полоцкий и витебский универмаги. Кроме того, запланированы новые отгрузки продукции в Россию.

Долгая дорога

Напомним, идея организовать производство отечественных джинсов активно обсуждалась на протяжении по меньшей мере последних пяти лет, однако первую полноценную промышленную партию из белорусских тканей на основе льна удалось произвести только в нынешнем году.

«Швейники боятся рисков. Из белорусских компаний мало кто готов был на эксперимент», — объясняет длительный срок реализации идеи начальник управления разработки ассортимента и рекламы продукции Оршанского льнокомбината Игорь Ещенко.

Попытки выпускать одежду из льняной джинсовой ткани предпринимались и раньше — компаниями с госкапиталом. Одним из первых это направление опробовало «Знамя индустриализации». Пиджаки шили на «Коминтерне». Однако продвинуться в работе с льняной джинсой помешал дефицит модельеров и конструкторов, образовавшийся в условиях перехода государственных предприятий на давальческие схемы производства. В итоге белорусские джинсы впервые поставила на поток частная компания, пояснил Игорь Ещенко.

«Тема сложная. Нельзя сказать, что завтра мы будем продавать белорусские изделия миллионами штук и выбьем пакистанцев и турок с джинсового рынка. Но наша ткань должна быть, тем более что по потребительским свойствам лен превосходит хлопок», — продолжает представитель Оршанского льнокомбината.

Вполне по карману

Сторонники продвижения белорусской джинсы опасаются, что сдерживающим фактором станет высокая цена продукции: особенности выращивания и переработки льна делают его более дорогим сырьем по сравнению с хлопком. В недавних выступлениях председатель концерна «Беллегпром» Николай Ефимчик обозначил наиболее вероятную розничную цену отечественных джинсов — 60—70 руб., брендовых моделей — 100 руб. и более. Это примерно в два-три раза выше средних цен на внутреннем рынке, что едва ли будет стимулировать продажи в условиях все еще подавленного спроса.

Впрочем, на предприятиях поспешили развеять тревогу и уточнили названные Николаем Ефимчиком цифры. Так, по словам представителя Оршанского льнокомбината, розничная цена отечественных джинсов в фирменных магазинах предприятия составляет 45—55 руб. На фабрике «Модный город» назвали еще более демократичную цену — 34—38 руб. за брюки. С учетом высоких потребительских свойств льна и лояльной реакции покупателей такие ориентиры представляются вполне приемлемыми для рынка.

Как ожидается, в ближайшее время к освоению нового производственного направления подключатся и другие белорусские компании. В частности, очередную попытку поставить джинсы на поток предпримет «Знамя индустриализации».

«Пока Оршанский комбинат около 30 % готовых изделий под собственным брендом отшивает не у нас. Когда мы будем работать с собственными швейниками, будет значительно проще», — уверен Николай Ефимчик.

Должен расшириться и ассортимент тканей. К чистому льну и его смеси с хлопком может добавиться вискоза с лайкрой или без нее.

Кроме того, производителям придется задуматься о рекламном продвижении своей продукции. Представители маркетинговых служб предприятий сетуют, что денег на это пока не хватает, а любая оптимизация затрат часто начинается с урезания расходов на рекламу. Придется поискать деньги не только на технологическую модернизацию, но и на продвижение.