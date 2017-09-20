В белорусские дороги «заасфальтируют» $2,8 миллиарда 7 20.09.2017, 16:33

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Средства планируется изыскать из дорожного сбора.

На эти цели потребуется около 5,6 млрд рублей в ценах января 2017 года. Объемы финансирования будет ежегодно корректироваться. Работу выполнят за счет средств республиканского дорожного фонда, кредитных средств отечественных и иностранных банков, пишет intex-press.by.

На возведение и реконструкцию республиканских автодорог планируют направить 1,55 млрд рублей. В планах реконструировать и возвести по параметрам I категории 274,2 км республиканских дорог, в числе которых участки М6/Е28 Минск — Гродно — граница Польши (Брузги), М10 граница России (Селище) — Гомель — Кобрин, Р23 Минск — Микашевичи, Р53 Слобода — Новосады, Р58 Минск — Калачи — Мядель, Р80 Слобода – Паперня, пишет БЕЛТА.

За счет кредита предусмотрено реконструировать 380,3 км республиканских автодорог, в числе которых участки дорог М6/Е28 Минск — Гродно — граница Польши (Брузги), М7/Е28 Минск — Ошмяны — граница Литвы (Каменный Лог), Р16 Тюхиничи — Высокое — граница Польши (Песчатка), Р23 Минск — Микашевичи, Р58 Минск — Калачи — Мядель, Р80 Слобода — Паперня, на основе принципов государственно-частного партнерства планируется реконструировать автодорогу М10 граница России (Селище) — Гомель — Кобрин на участке Речица — Калинковичи.

Начнется разработкa предпроектной и проектной документации по участкам республиканских автодорог М3 Минск — Витебск, М8/Е95 граница России (Езерище) — Витебск — Гомель — граница Украины (Новая Гута), М10 граница России (Селище) — Гомель — Кобрин, Р20 Витебск — Полоцк — граница Латвии (Григоровщина), Р45 Полоцк — Глубокое — граница Литвы (Котловка), Р46 Лепель — Полоцк — граница России (Юховичи), а также гравийным участкам республиканских автодорог. Реконструкция и возведение этих участков будут начаты в случае наличия финансовых средств.

В 2017-2020 годах планируется создать искусственное освещение на возводимых и реконструируемых республиканских автомобильных дорогах, а также в местах концентрации ДТП, аварийно-опасных пешеходных переходов и подходов к ним, пересечений дорог, в том числе на транспортных развязках.

Планируется отремонтировать и реконструировать не менее 7 тыс. км местных автомобильных дорог, в том числе выполнить текущий ремонт 6,28 тыс. км дорог, капитальный ремонт — 687,7 км дорог, реконструкцию и строительство — 31 км дорог; планируется выполнить текущий ремонт 1,3 тыс. пог. м мостов и путепроводов, капитальный ремонт 894,8 пог. м мостов и путепроводов, предусматривается реконструировать и возвести 597,5 пог. м мостов и путепроводов.

Под программой предусматривается направить на содержание местных автодорог 414 млн рублей. При этом не менее 10% средств предусматривается направлять на содержание мостов и путепроводов.