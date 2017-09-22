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Бочка дегтя с ложкой меда для предпринимателей

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  • 22.09.2017, 12:57
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Фото: tut.by

Появиться богатым белорусам власть не позволит.

Александр Лукашенко подписал первый указ из подготовленного пакета документов по «раскрепощению» бизнеса, стимулирующий самозанятость. В нем названы те виды деятельности, которыми любой гражданин может заниматься без регистрации в качестве предпринимателя. Список широк – от рубки дров до разработки веб-сайтов, пишет ng.ru.

Обещание предоставить свободу бизнесу государство дает постоянно. Особенно активизировалось обсуждение этой темы в последние два года, когда страну накрыл очередной кризис, спрос на традиционную продукцию упал и крупные заводы стали сокращать работников. Вариант ухода в самозанятость для Беларуси был невозможен, поскольку даже колка дров соседке за деньги требовала регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Таким образом белорусы, оставшиеся без работы и пытавшиеся как-то выжить самостоятельно, автоматически становились нарушителями закона. Следствием стали те самые весенние бунты из-за  попытки государства собрать с безработных так называемый налог на «тунеядство».

Не связывая напрямую намерение отпустить частную инициативу и неспособность государства содержать неэффективные рабочие места, правительство объявило, что подготовило пакет документов «по раскрепощению бизнеса». По окончании одного из многочисленных совещаний Лукашенко распорядился раскрепостить бизнес «пакетом документов» до 1 октября.

Вчера был обнародован первый указ из подготовленного пакета. В нем называются виды деятельности, которыми граждане могут заниматься без регистрации в качестве предпринимателей. Кроме колки дров, там ремонт и пошив одежды, сборка и ремонт мебели, настройка музыкальных инструментов и даже ремонт компьютеров и разработка веб-сайтов. Наконец-то «занятием в законе» станет популярная в Беларуси выпечка тортов. Сообщения о судах над безработными женщинами, которые пытались прокормить семью, выпекая торты, стали грустной приметой последнего времени. «Будучи не зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя, только в апреле испекла кулич, шоколадного кролика и огромный торт на сумму более 70 руб. (около 35 долл. в эквиваленте)», – рапортовал Экономический суд Гродненской области об очередном раскрытом преступлении.

Как следует из официальных сообщений, Лукашенко дал добро на развитие агроусадеб. Дело в том, что чиновники хотели обложить их дополнительным налогом или запретить им некоторые виды деятельности, приносящие хоть какой-то доход (проведение свадеб и других праздников). Владельцы усадеб, которые, кстати, очень популярны у российских туристов, заявляли, что вынуждены будут прекратить свою деятельность. 

Отдельным документом планируется оживить торговлю и общепит в регионах. Ранее озвученные планы на этот счет предполагали, что открыть сельское кафе или магазин станет проще простого. Обещано также снижение штрафа за мелкие прегрешения и сокращение до минимума случаев, когда товар у предпринимателя можно конфисковать без суда. Эту тему недавно обсуждал с Лукашенко директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов.

Кроме этого, готовится некий общий документ по развитию предпринимательства, который улучшит общие условия для всего бизнеса. В планах сокращение лицензируемых видов деятельности, наделение Совета по развитию предпринимательства новыми функциями. В частности, ему разрешат вносить предложения прямо правительству, а оно обязано будет их рассматривать.

В целом позитивно оценивая такие намерения государства, представители бизнеса заняли выжидательную позицию. Они уже давно привыкли к тому, что, во-первых, в бочке меда от государства для частника всегда оказывается ложка дегтя, а во-вторых, сам Лукашенко выступает со зловещими предупреждениями. «Не дай бог, после первого октября, когда эти документы вступят в силу, кто-то где-то не так будет себя вести – мало не покажется, я вам гарантирую», – заявлял он.

Вероятнее всего, свобода появится только для того бизнеса, который  является самозанятостью. Появиться богатым белорусам власть не позволит. «Нельзя допустить, как это в известных государствах, разницу между беднотой и богатыми людьми в 25–30 раз. Это прообраз если не будущей революции, то нестабильности точно», – напутствовал Лукашенко разработчиков документов.

И, в-третьих, предприниматели понимают, что такие решения принимаются не потому, что власть осознала значение частной инициативы для экономики, а под давлением обстоятельств. Доходы населения – единственный показатель, который не растет, минус 0,5% по итогам семи месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Боязнь дальнейших выступлений и голодных бунтов вынуждает власть позволить белорусам заняться мелким промыслом и заработать себе на хлеб.


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