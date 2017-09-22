В Беларусь идет бабье лето 5 22.09.2017, 15:10

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Прекрасная погода будет не только в эти выходные.

День осеннего равноденствия ознаменуется началом продолжительной волны бабьего лета. Благодаря скандинавскому антициклону в выходные дни погода будет «миллион на миллион» — это когда на небе мало облаков, яркое солнце, отличная видимость и интенсивный прогрев воздуха. Об этом tut.by рассказал начальник службы метеорологических прогнозов «Белгидромета» Минприроды Дмитрий Рябов.

«Планируйте свой отдых на выходные с учетом идеальных метеоусловий», — отметил он.

В субботу, 23 сентября, преимущественно без осадков, лишь по югу Беларуси скажется влияние уходящего малоподвижного фронтального раздела. Там и пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура ночью от +7°С по северу до +16°С по югу, днем +17…23°С.

В столице в субботу прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков Температура ночью +9…11°С, днем +18…20°С.

В воскресенье, 24 сентября, преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по юго-западу страны кратковременные дожди, возможны грозы. Температура ночью +6…13°С, днем +14…21°С.

В Минске в воскресенье ожидается переменная облачность, без существенных осадков Температура ночью +8…10°С, днем +17…19°С.

Таким же будет и начало следующей недели.

В понедельник, 25 сентября, преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по юго-западу Беларуси небольшие кратковременные дожди. Температура ночью +5…12°С, днем +14…21°С.

26−27 сентября — преимущественно без осадков. Ночью и утром слабый туман. Температура ночью +4…11°С, максимальная днем +15…20°С.

В четверг, 28 сентября, также без осадков. Ночью и утром слабый туман. Температура ночью +3…10°С, днем +13…19°С.