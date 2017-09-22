Минчанам приходят «письма счастья» от коммунальщиков 13 22.09.2017, 15:37

6,962

Чиновники «интересно» перерасчитали жировки за воду и отопление.

Минчанам начали приходить жировки за август с удивительными перерасчетами за горячую воду и отопление. Наталье насчитали недоплату за подогрев воды более чем на 16 рублей, пишет Еврорадио.

"Это перерасчет гикакалорый за предыдущие месяцы, — объясняют в расчетно-справочном центре. — То есть, если что-то пересчитывается по подогреву воды, то гигакалории, которые пересчитали, добираются по всем квартирам. Если объяснять простыми словами, то в предыдущих месяцах у вас был выставлен меньший показатель гигакалорий, чем нужно".

На фото жировка за август

- А от чего этот показатель зависит?

- Если кому-то пересчитают горячую воду, то с него снимаются гигакалории. Их и распределяют по другим квартирам.

- То есть, если кто-то не сдавал показания счетчиков...

- Нет! Ваши счетчики считают количество кубов, которое вы использовали. А тут дело о счетчике, который стоит у вас в доме. Он рассчитывает тепловую составляющую — сколько гигакалорий было затрачено на то, чтобы в конкретном месяце в вашем доме подогревалась вода. В каждом доме стоит такой счетчик, каждый месяц с него снимаются показания. Исходя из этого, рассчитывается количество гигакалорий.

Сотрудница Расчетно-справочного центра явно нервничает, ей очень не нравится то, что я не понимаю ее объяснений. Правда и сама специалист так и не может объяснить, откуда перерасчет целых 16 рублей в одноподъездной девятиэтажке на 54 квартиры.

Остается без комментария и другой вопрос: каким образом подсчитывают подогрев воды по каждому дому, если горячая вода в квартире поступает из больших котельных по трубам. Ведь подсчитать затраты энергии, идущей на подогрев воды по дому можно только в том случае, если в доме установлена отдельная котельная.

"Вода действительно греется централизованно, но при входе в дом она подогревается еще раз, после чего расходится по квартирам, — объясняют в Минских тепловых сетях. — Там специальные электроприборы и счетчик, который считает гигакалории, затраченные на дополнительный подогрев вашей воды".

Еще одна жировка, которая попала к нам в руки, требует от жителя доплатить почти два рубля за подогрев воды и три копейки... за отопление. Перерасчет за отопление в августе!

ЖЭС объясняет, что здесь виноваты теплосети. В свою очередь, теплосети убеждают, что никакого отношения к перерасчету не имеют. Сотрудница теплосетей говорит: "Я бы сама с удовольствием узнала, почему такая жировка пришла". В еще одном ЖЭСе перерасчет приписывают водоканалу. Более-менее спасает ситуацию сотрудник Расчетно-справочного центра Советского района Минска:

"Допустим, что в этом месяце ЖЭС и Энергосбыт сняли показания с ваших домовых счетчиков и посчитали оплату. А в следующем месяце человек приносит документы, что он был за границей или на даче и не пользовался водой, но ему в жировке все равно выставляли расход по среднему показателю. Если перерасчет этому человеку вносится в компьютер, то специальная программа сразу делает перерасчет и на все остальные квартиры дома".

По словам специалиста, такие перерасчеты были всегда, просто раньше раз в год. А теперь компьютерная программа делает это автоматически. Да и раньше люди редко фиксировали то, что выезжают из квартир на определенное время, поэтому такие перерасчеты не были такими заметными. Если в вашем доме есть люди, которые не регулярно сообщают данные квартирных счетчиков по воде, то графа "Сумма перерасчета" в вашей жировке будет регулярно заполнена.