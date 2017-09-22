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Александр Квасьневский: Германия даст новый импульс Европе

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  • 22.09.2017, 16:36
Александр Квасьневский

Берлин пользуется большим авторитетом на международной арене, и немецкий прагматизм способен также углубить трансатлантические отношения.

Никогда Евросоюз не сталкивался со столькими проблемами сразу. Надежность в период хаоса, взятие на себя ответственности в трудные времена, мужество в принятии решений перед лицом новых и неведомых задач - вот так кратко можно описать то, чего я жду от Германии. Думают ли аналогично немецкие избиратели, станет ясно через несколько дней, пишет Александр Квасьневский для «Немецкой волны».

Голосование в Германии не вызывает таких эмоций, как недавние выборы в Нидерландах, Великобритании или Франции. И хорошо, что так. Политический ландшафт в ФРГ довольно стабилен, и это дает нам в Европе уверенность, что основы немецкой политики не изменятся.

Это важно, потому что минувшие годы были полны пертурбаций и кризисов. Во многих странах они порождали волны популизма и усиливающийся национальный эгоизм. Они выявили растущие слабости традиционных партий и политических элит. Германия - также не полностью избежавшая этих феноменов - тем не менее остается местом стабильности и верности европейским ценностям. И ФРГ обладает необходимым потенциалом для преодоления этих серьезных вызовов.

Европе нужен новый импульс

Я с нетерпением жду выборов в бундестаг, потому что решение нарастающих проблем в Европе и вокруг нее не терпит дальнейших отлагательств. Сразу после выборов необходимы новые проекты для укрепления европейской интеграции и ее быстрого продвижения.

И Европа - как никогда до этого - зависит от активной вовлеченности Германии и ее руководства. Немцам просто предопределена эта ключевая роль: ФРГ - крупнейшая европейская экономическая держава, и вместе с Францией Германия - две движущие силы европейской интеграции - обладает богатым соответствующим опытом.

В силу своей истории Германия также выработала необходимую чувствительность и понимание проблем стран Центральной и Восточной Европы. Берлин пользуется большим авторитетом на международной арене, и немецкий прагматизм способен также углубить трансатлантические отношения, что важно для всей Европы.

Самые насущные проблемы в Европе

Целый ряд европейских проблем необходимо решать одновременно. Прежде всего, это вызовы, связанные с огромным миграционным потоком. Миграция усилила центробежные силы в Европе и привела к росту популизма и национализма. Источником миграционного кризиса выступают конфликты в соседних регионах, а также демографический бум в Африке, который делает необходимым подготовку всеобъемлющей программы для этого континента.

Второй приоритет должен заключаться в развитии европейского сотрудничества в области обороны и совместной борьбы с терроризмом. Это в интересах каждого. Третьей важной темой являются последствия недавнего мирового финансового кризиса: растущий разрыв между богатыми и бедными во всех странах, безработица среди молодежи и потеря доверия к институтам свободной рыночной экономики.

В-четвертых, реформы должны быть смелыми, чтобы сделать Европу более конкурентоспособной в быстро меняющемся мире. Это означает более масштабные инвестиции в образование, исследовательскую деятельность, новые технологии и их эффективное внедрение.

Не допустить появления новых разделительных линий

Сегодня на карту поставлено очень многое. Полемика между сторонниками европейской интеграции, с одной стороны, и популистами и националистами - с другой, будет продолжаться и усиливаться. От Германии я ожидаю, что она будет защищать единство Европы и ее фундаментальные ценности. И даже если будущее за Европой разных скоростей, Германия должна выступать против возникновения новых барьеров, углубления разделительных линий, растущего протекционизма и политики исключения.

И напоследок - о Польше и Германии. Я горжусь тем, что мне посчастливилось быть частью большого проекта германо-польского примирения. После 1000 лет сложного соседства мы теперь едины в ЕС и НАТО. Мы союзники. Это обязывает.

Демократия проходит различные этапы и эпизоды, но диалог нам нужен всегда. Точно так же, как и добрая воля, и понимание того, что даже самое тяжелое прошлое не может заслонить шансы на будущее.

Я ожидаю, что Германия после выборов продолжит диалог и сотрудничество в той атмосфере и на основе того, что мы вместе создали с 1989 года.


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