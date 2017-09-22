Белоруска прошла в финал международного конкурса оперных певцов 1 22.09.2017, 17:28

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Этот турнир сопоставим по уровню с Чемпионатом Европы по футболу.

В эфире новости музыки. Мало кто знает, но в мире ежегодно проводится конкурс на лучшую демонстрацию голосовых связок в оперном искусстве. Ну, чтобы вы понимали, если сравнивать этот конкурс со спортом, в голову сразу придет что-то типа чемпионата Европы по футболу. Так что, мы крайне горды за Маргариту Левчук, солистку музыкального дома «Классика» Большого театра Беларуси, которая смогла пройти в финал этого оперного конкурса, пишет сайт kyky.org.

Финал конкурса пройдет уже сегодня, 22 сентября, в Вильнюсе. Если вы уже не успеваете на поезд до Вильнюса, можете просто посмотреть прямую трансляцию. А если есть желание поддержать нашу девушку, можете проголосовать за нее в конкурсе зрительских симпатий. Маргарита – и правда очень симпатичная барышня, почему бы и нет.