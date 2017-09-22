«Побеждают только те, кто борется за свободу» 1 22.09.2017, 18:46

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Задержание Николая Статкевича можно расценить как бессилие власти.

Активистка Белорусского Национального Конгресса из Могилева Ольга Тышкевич прокомментировала задержание политика Николая Статкевича.

«Задержание лидера оппозиции Николая Статкевича, который борется за интересы страны, интересы народа, можно расценить лишь как бессилие власти, невозможность решать ни политические, ни экономические проблемы.

Демонстрация силы путем задержания оппозиционеров не решит накалившуюся ситуацию безработицы, упадка экономики и вывод страны из дотационного убыточного состояния... Люди, которые лишились работы, ищут ее в других странах, те, которые еще имеют работу, не видят будущего для своих детей и для себя. Предприниматели закрывают свой бизнес, даже те, у которых есть небольшой доход, занимаются получением вида на жительство в Литве и Польше. Значительная часть уезжает в Российскую Федерацию.

Спасти страну от упадка могут лишь белорусы, объединившись в одних целях, удалив от себя все распри и разногласия… Побеждают только те, кто борется за свободу... Будущее для наших детей можем добыть только мы сами!», - написала Ольга Тышкевич на своей странице в «Фейсбуке».