закрыть
22 сентября 2017, пятница, 20:32
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Имперские хотелки

1
  • Саша Сотник, sotnik-tv.com
  • 22.09.2017, 19:43
  • 1,578
Александр Сотник

Учения «Запад-2017» явили миру наихудший образчик советского агрессора эпохи «Холодной войны».

Голливудский актер Морган Фримен записал видеоролик, в котором обратился к президенту США Дональду Трампу. «На нас напали. Идет война», - произнес актер, подкрепив тезис аргументами о вмешательстве России в президентские выборы в США, а также о ряде агрессивных действий со стороны Москвы, имеющих целью «отомстить за крушение СССР».

Можно поспорить о мелких неточностях в эпитетах, но в справедливости вывода Моргану Фримену не откажешь: за 10 лет со дня произнесения знаменитой Мюнхенской речи кремлевская «вошь» распространила политический педикулез по всему миру. Недавние учения «Запад – 2017» явили миру наихудший образчик советского агрессора эпохи «Холодной войны». Настолько плохой, что отмороженность полководцев, двинувших войска в вымышленное милитаристское пекло, сомнений не вызывает.

Имперские хотелки отбитого на всю голову КГБшника, выращенного в доисторической пробирке, отчетливо проявились после того, как стало понятно, что доморощенных бандитов, наворовавших миллиарды в России, не желают видеть в престижных западных клубах. Это демонстративное презрение западной общественности, когда обогатившихся до умопомрачения «русских нуворишей» перестали пускать на пороги приличных домов, стало спусковым крючком, запустившим тайный механизм возрождения имперских амбиций у кремлевской верхушки. На языке шпаны из подворотни это звучит так: «У вас нет к нам уважухи? – значит, мы заставим нас бояться». И маховик устрашения заработал. А поскольку страх должен быть всеобъемлющим – пугать стали и собственных «пуганых идиотов», намертво приваренных к телевизору. Довольно быстро выяснилось, что Путин – это чуть ли не Сталин сегодня, и что лучше всего возлюбить его, пока не поздно, и что Запад – опять наш враг, а Россия вновь наводнена его агентурой. С одной незначительной деталью: «все-таки, у нас – демократия». Или – почти, или – не совсем, но очень похоже…

Ядерный шантаж в стиле северокорейских обглодышей лишь убедил Запад в том, что он имеет дело с постсоветским ископаемым, которого, все-таки, придется закопать окончательно, раз уж старик Ронни и леди Маргарет не доделали свою работу до конца. А путинские «гибридные войны» на чужих территориях только усилили решимость США и стран Евросоюза перейти от тактики дипломатических увещеваний к стратегии экономического, а теперь еще – и силового сдерживания. В ответ на это Путин в обнимку с Лукашенко принялся играть дряблой советской мускулатурой, демонстрируя «НАТОвским агрессорам» решимость стрелять в разные стороны, да хоть и по своим – лишь бы наделать побольше шуму. Все без исключения военные маневры чреваты нештатными ситуациями и, так или иначе, сопряжены с риском. Профессионализм в данном случае заключается в умении предотвращать подобные ситуации, а при их возникновении – не лгать, кивая на засекреченность, а делать верные выводы во избежание рецидива. Но Кремлем вновь избрана наихудшая модель «государственной таинственности», которая на забаву всему миру превращает очевидность в пошлый секрет Полишинеля.

Весь этот советский старческий армрестлинг был бы смешон, если бы не серьезный настрой кремлевских шизофреников на «последнюю решительную битву с Западом». Эта психическая болячка проявилась даже в установке памятника Михаилу Калашникову в Москве. «Чудище обло, многоствольно и скорострельно». Как заявило наше высококультурное чмо – «автомат Калашникова – культурный бренд России». Памятники Пушкину можно сносить, а на их место ставить истуканы Дантеса: стрелял-то он точнее!

Вывернутые наизнанку ценности, призванные служить фиговым листком для прикрытия государственного срама, лишь заставляют этот самый срам композиционно выпирать еще больше. Сама уродливая конструкция системы, воссозданной путинской Россией, буквально вопиет: «Я ее слепила из того, что было, а потом, что было – всех тут и прибило…» В этом плане Навальный со своими речами на митингах морочит людям головы, называя главной проблемой страны – коррупцию. На самом деле коррупция – следствие, а корень зла заключен в самой системе – жестокой и бесчеловечной, выкопанной из советских недр, и отравляющей все живое своим зловонным духом пещеры. То есть, надо сносить систему, а не ставить во главе «советского первобытного племени» нового вождя, который «наконец, будет честно работать на благо общины». Эта маниловщина уже ласкала слух доверчивых граждан в начале 90-х, но в итоге больно ударила по их же кумполу. Советский зомбак восстал и принялся пожирать все живое – как внутри страны, так и за ее пределами. Причем, дохлая особь насытиться не стремится, ей сам процесс необходим. Без него она навсегда окочурится. Вот и бродит по миру, пугая да покусывая встречных, пока на политическую сцену не выйдут с лопатами новые Ронни с Маргарет…

Жесткое выступление Трампа с трибуны Генассамблеи ООН окатило холодным душем чучхеобразных гамадрилов, опосредованно щелкнув по носу их кремлевских подстрекателей: «Мы должны отвергнуть угрозы суверенитету от Украины до Южно-Китайского моря, - заявил Трамп. – Мы должны поддерживать уважение к праву, уважение границ, уважение культуры и мирное взаимодействие». Эти слова, безусловно, донесли до Путина, который предпочел не отсвечивать на Генассамблее, понимая, что могут и «засветить». А репутация у него уже такова, что все только порадуются. Вот он и нарисовал себе график «беспросветной занятости» через игру в танки да солдатики. Эта игрушка помогает ему погрузиться в собственную реальность, комфортную для существования в параллельном мире. Здесь ему и война, и враги, и оборона, и взрывы с засекреченными жертвами – все, как он любит. Как, наверное, любил Главком ВДВ, набравший запредельную скорость в своем «членовозе», но в результате переломавший собственный хребет.

Технологически «совок» проиграл Западу еще в 70-е годы. А все, что наблюдается сейчас – последняя устрашающая конвульсия мертвечины, внезапно ожившей по историческому недоразумению.

Саша Сотник, sotnik-tv.com


Мнение

Серая зона
Серая зона Ирина Халип
Две минуты над Литвой
Две минуты над Литвой Виталий Портников
Не психовать!
Не психовать! Андрей Макаревич
Хватит равняться на Москву
Хватит равняться на Москву Настя Рогатко


Интервью

Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!