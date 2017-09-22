Имперские хотелки 1 Саша Сотник, sotnik-tv.com

22.09.2017, 19:43

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Александр Сотник

Учения «Запад-2017» явили миру наихудший образчик советского агрессора эпохи «Холодной войны».

Голливудский актер Морган Фримен записал видеоролик, в котором обратился к президенту США Дональду Трампу. «На нас напали. Идет война», - произнес актер, подкрепив тезис аргументами о вмешательстве России в президентские выборы в США, а также о ряде агрессивных действий со стороны Москвы, имеющих целью «отомстить за крушение СССР».

Можно поспорить о мелких неточностях в эпитетах, но в справедливости вывода Моргану Фримену не откажешь: за 10 лет со дня произнесения знаменитой Мюнхенской речи кремлевская «вошь» распространила политический педикулез по всему миру. Недавние учения «Запад – 2017» явили миру наихудший образчик советского агрессора эпохи «Холодной войны». Настолько плохой, что отмороженность полководцев, двинувших войска в вымышленное милитаристское пекло, сомнений не вызывает.

Имперские хотелки отбитого на всю голову КГБшника, выращенного в доисторической пробирке, отчетливо проявились после того, как стало понятно, что доморощенных бандитов, наворовавших миллиарды в России, не желают видеть в престижных западных клубах. Это демонстративное презрение западной общественности, когда обогатившихся до умопомрачения «русских нуворишей» перестали пускать на пороги приличных домов, стало спусковым крючком, запустившим тайный механизм возрождения имперских амбиций у кремлевской верхушки. На языке шпаны из подворотни это звучит так: «У вас нет к нам уважухи? – значит, мы заставим нас бояться». И маховик устрашения заработал. А поскольку страх должен быть всеобъемлющим – пугать стали и собственных «пуганых идиотов», намертво приваренных к телевизору. Довольно быстро выяснилось, что Путин – это чуть ли не Сталин сегодня, и что лучше всего возлюбить его, пока не поздно, и что Запад – опять наш враг, а Россия вновь наводнена его агентурой. С одной незначительной деталью: «все-таки, у нас – демократия». Или – почти, или – не совсем, но очень похоже…

Ядерный шантаж в стиле северокорейских обглодышей лишь убедил Запад в том, что он имеет дело с постсоветским ископаемым, которого, все-таки, придется закопать окончательно, раз уж старик Ронни и леди Маргарет не доделали свою работу до конца. А путинские «гибридные войны» на чужих территориях только усилили решимость США и стран Евросоюза перейти от тактики дипломатических увещеваний к стратегии экономического, а теперь еще – и силового сдерживания. В ответ на это Путин в обнимку с Лукашенко принялся играть дряблой советской мускулатурой, демонстрируя «НАТОвским агрессорам» решимость стрелять в разные стороны, да хоть и по своим – лишь бы наделать побольше шуму. Все без исключения военные маневры чреваты нештатными ситуациями и, так или иначе, сопряжены с риском. Профессионализм в данном случае заключается в умении предотвращать подобные ситуации, а при их возникновении – не лгать, кивая на засекреченность, а делать верные выводы во избежание рецидива. Но Кремлем вновь избрана наихудшая модель «государственной таинственности», которая на забаву всему миру превращает очевидность в пошлый секрет Полишинеля.

Весь этот советский старческий армрестлинг был бы смешон, если бы не серьезный настрой кремлевских шизофреников на «последнюю решительную битву с Западом». Эта психическая болячка проявилась даже в установке памятника Михаилу Калашникову в Москве. «Чудище обло, многоствольно и скорострельно». Как заявило наше высококультурное чмо – «автомат Калашникова – культурный бренд России». Памятники Пушкину можно сносить, а на их место ставить истуканы Дантеса: стрелял-то он точнее!

Вывернутые наизнанку ценности, призванные служить фиговым листком для прикрытия государственного срама, лишь заставляют этот самый срам композиционно выпирать еще больше. Сама уродливая конструкция системы, воссозданной путинской Россией, буквально вопиет: «Я ее слепила из того, что было, а потом, что было – всех тут и прибило…» В этом плане Навальный со своими речами на митингах морочит людям головы, называя главной проблемой страны – коррупцию. На самом деле коррупция – следствие, а корень зла заключен в самой системе – жестокой и бесчеловечной, выкопанной из советских недр, и отравляющей все живое своим зловонным духом пещеры. То есть, надо сносить систему, а не ставить во главе «советского первобытного племени» нового вождя, который «наконец, будет честно работать на благо общины». Эта маниловщина уже ласкала слух доверчивых граждан в начале 90-х, но в итоге больно ударила по их же кумполу. Советский зомбак восстал и принялся пожирать все живое – как внутри страны, так и за ее пределами. Причем, дохлая особь насытиться не стремится, ей сам процесс необходим. Без него она навсегда окочурится. Вот и бродит по миру, пугая да покусывая встречных, пока на политическую сцену не выйдут с лопатами новые Ронни с Маргарет…

Жесткое выступление Трампа с трибуны Генассамблеи ООН окатило холодным душем чучхеобразных гамадрилов, опосредованно щелкнув по носу их кремлевских подстрекателей: «Мы должны отвергнуть угрозы суверенитету от Украины до Южно-Китайского моря, - заявил Трамп. – Мы должны поддерживать уважение к праву, уважение границ, уважение культуры и мирное взаимодействие». Эти слова, безусловно, донесли до Путина, который предпочел не отсвечивать на Генассамблее, понимая, что могут и «засветить». А репутация у него уже такова, что все только порадуются. Вот он и нарисовал себе график «беспросветной занятости» через игру в танки да солдатики. Эта игрушка помогает ему погрузиться в собственную реальность, комфортную для существования в параллельном мире. Здесь ему и война, и враги, и оборона, и взрывы с засекреченными жертвами – все, как он любит. Как, наверное, любил Главком ВДВ, набравший запредельную скорость в своем «членовозе», но в результате переломавший собственный хребет.

Технологически «совок» проиграл Западу еще в 70-е годы. А все, что наблюдается сейчас – последняя устрашающая конвульсия мертвечины, внезапно ожившей по историческому недоразумению.

Саша Сотник, sotnik-tv.com