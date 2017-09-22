Александр Глеб может продолжить карьеру в Украине 1 22.09.2017, 19:55

Александр Глеб

Одесский «Черноморец» сделал предложение белорусскому полузащитнику.

Экс-полузащитник «Арсенала», «Барселоны», «Штутгарта» и БАТЭ Александр Глеб может перейти в одесский «Черноморец», сообщает Football.by со ссылкой на FootballHub.

По информации источника, одесский клуб уже сделал 36-летнему белорусу предложение и ожидает ответа.

Напомним, что «Черноморец» возглавляет соотечественник Глеба Олег Дулуб, а ворота одесситов защищает Александр Гутор.