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Александр Глеб может продолжить карьеру в Украине

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  • 22.09.2017, 19:55
Александр Глеб

Одесский «Черноморец» сделал предложение белорусскому полузащитнику.

Экс-полузащитник «Арсенала», «Барселоны», «Штутгарта» и БАТЭ Александр Глеб может перейти в одесский «Черноморец», сообщает Football.by со ссылкой на FootballHub.

По информации источника, одесский клуб уже сделал 36-летнему белорусу предложение и ожидает ответа.

Напомним, что «Черноморец» возглавляет соотечественник Глеба Олег Дулуб, а ворота одесситов защищает Александр Гутор.


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