В Минске начался снос хлебозавода в Раковском предместье

В Минске начался снос хлебозавода в Раковском предместье8
- 22.09.2017, 20:33
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Власти начали уничтожение исторического района столицы.
22 сентября во второй половине дня начался снос хлебозавода в Раковском предместье в Минске. В социальный сетях появилось соответствующее видео.
Сообщалось, что сноситься на территории завода будут сооружения, не представляющие интереса с точки зрения архитектуры и истории. Часть зданий предполагалось реконструировать, а также возвести новые.
В центре квартала обещают сделать фестивальную площадку под названием Open Air «Раковский». В ее окрестностях откроются магазины, кафе, рестораны, детская студия живописи, семейный центр, а также другие развлекательные и оздоровительные учреждения.
В этом году хлебозавод мог бы отметить свое 90-летие.
Уже сносят. @Motolko pic.twitter.com/abCuLbyRQi— Дмитрий Клепацкий (@Klepatski_Dima) 22 сентября 2017 г.