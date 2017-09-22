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В Минске начался снос хлебозавода в Раковском предместье

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  • 22.09.2017, 20:33
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Власти начали уничтожение исторического района столицы.

22 сентября во второй половине дня начался снос хлебозавода в Раковском предместье в Минске. В социальный сетях появилось соответствующее видео.

Сообщалось, что сноситься на территории завода будут сооружения, не представляющие интереса с точки зрения архитектуры и истории. Часть зданий предполагалось реконструировать, а также возвести новые.

В центре квартала обещают сделать фестивальную площадку под названием Open Air «Раковский». В ее окрестностях откроются магазины, кафе, рестораны, детская студия живописи, семейный центр, а также другие развлекательные и оздоровительные учреждения.

В этом году хлебозавод мог бы отметить свое 90-летие.


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