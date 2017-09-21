Власти хотят уничтожить Раковское предместье 13 21.09.2017, 22:55

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Исторический район столицы хотят застроить многоэтажными домами.

Есть Минск - современный и есть Менск - старый. В новостройках живут, а старым Минском любуются: здесь играют и сюда приглашают гостей столицы. Из двух уникальных районов столицы - Троицкое предместье стало визитной карточкой, не менее интересное - Раковское - впредь требует восстановления, передает «Белсат».

«Этот район почти полностью уцелел после войны. Я могу засвидетельствовать это авторитетно, потому что при мне началось, когда я ходил в школу, разрушение Немиги и домов в этом предместье. То есть дети становились свидетелями того, как дом за домом, как тот снежный сугроб, тает наш город», - с грустью отметил культуролог и искусствовед Сергей Хоревский.

Старые здания, пережившие войну, уничтожали советские власти

Не ценит остатков исторического наследия и нынешнее руководство.

Что для одних трущобы, для других сокровище и история, которой стоит гордиться. Так к разрушению готовятся здания обойной фабрики 19 века.

«Знаменитая обойная фабрика Эпштейна, продукция которой получала медали в различных европейских столицах. И действительно на грани XIX-XX века стала честю города. Эту территорию, а она там большая, планируют застроить большими многоэтажными домами», - бьет в колокола Хоревский.

Где изюм, там и булочки

Но уже не услышат жители Раковского предместья запаха свежей выпечки, что производил хлебозавод, который в этом году, если бы не планы снести его, мог бы отметить свое 90-летие.

«Вызывает тревогу, что там будут построены большие многоэтажные дома. Что это означает? Что район окончательно потеряет свой масштаб и характер строения», - объясняет Хоревский.

Шансы остаться в первоначальном виде остаются у двух нежилых помещений, которые власти выставляют на аукцион, который пройдет на следующей неделе. К мнению минчан в ходе общественных обсуждений руководство города не прислушивается, остается надеяться, что прислушаются инвесторы и не уничтожат уникальное наследие.