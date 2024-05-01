«Тертель попал в списки, в которых не хотел бы оказаться» 5 1.05.2024, 12:32

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Иван Тертель

Белорусский режим истерично подыгрывает РФ.

Украина уже несколько раз успешно применила ракеты дальнего действия ATACMS. В особенности — по аэродрому в Джанкое.

На фоне этих ударов белорусский диктатор Лукашенко заявил об опасности этого оружия.

Почему Лукашенко нервничает из-за ATACMS? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским военно-политическим обозревателем группы «Информационное сопротивление» Александром Коваленко:

— Когда впервые появилась информация об ударе по аэродрому в Джанкое, то в первые сутки Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало видео пуска этих ракет.

Сразу можно было определить (по той же сигнатуре двигателя), что это ATACMS. Было запущено шесть ракет. По опубликованным позже спутниковым снимкам можно четко заметить шесть прилетов. Удар был на 100% результативным.

Мы не знаем досконально всех целей, которые удалось поразить. Российский С-400 же отработал, мягко говоря, «не фонтан».

— Лукашенко боится, что НАТО и белорусские добровольцы придут освобождать Беларусь. А на днях он заявил, что «очень опасно, что Украине выделили ракеты ATACMS». Как думаете, что на самом деле стоит за словами Лукашенко?

— Сложно анализировать то, что происходит в его больной голове. Украина, получая ракеты подобного типа, вообще западное вооружение, обязуется не применять его за пределами своей территории.

Если уже на то пошло, то украинская армия никак не трогала Беларусь с 2022-го года. От слова вообще. Хотя имела полное моральное право использовать даже свои средства поражения, чтобы уничтожать объекты и локации. Но этого не было сделано. В данном случае Лукашенко просто истерично подыгрывает российской пропаганде.

— Глава белорусского КГБ Иван Тертель угрожал ударами по больницам в Киеве, в частности — детской. Властям Киева пришлось реагировать и эвакуировать пациентов. Зачем белорусскому КГБшнику понадобилось озвучивать эти угрозы?

— Я в этом вижу выслуживание перед российскими покровителями. Но это выслуживание опасно, поскольку РФ может использовать его слова как основание для нанесения удара по больницам, где лечатся и дети.

Эвакуация была проведена не зря. Россия способна на любую подлость и преступление. Тертель же сейчас точно попал в списки, в которых он не хотел бы оказаться

Добавлю, что заявления, которые в последнее время можно слышать от российской и лукашенковской стороны, обусловлены именно страхом и неопределенностью.

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