Дроны ГУР подожгли крупнейший НПЗ в центральной России 1.05.2024, 11:26

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В украинской разведке раскрыли детали операции.

В результате операции Главного управления разведки Минобороны Украины в ночь на 1 мая с помощью беспилотников на территории РФ был поражен Рязанский нефтеперерабатывающий завод.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в спецслужбах.

По словах очевидцев, первые четыре взрыва прогремели на территории завода ночью около 02:00, после чего на территории НПЗ начался масштабный пожар. В то же время местное МЧС объявило об «опасности дронов». Атаку беспилотников на территории Рязанской области подтвердил и местный губернатор Павел Малков.

Кроме того, пользователи социальных сетей сообщили о дронах в небе над Воронежской областью. Там также была слышна «работа ПВО», а в СМИ сообщили о повреждении домов в Воронежской области якобы «в результате сбития одной из дронов самолетного типа».

Рязанский НПЗ — крупнейший в центральной России, он снабжает топливом Москву и область. На него приходится почти 5% всей нефтепереработки в стране. Заявленный объем мощности — 17-18 млн тонн нефти в год. Основная часть продукции идет на экспорт. Завод контролируется «Роснефтью».

Напомним, что 13 марта 2024 года завод уже был атакован украинскими беспилотниками. Тогда сообщалось, что для удара был применен дальнобойный дрон-камикадзе «Лютый».