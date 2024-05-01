закрыть
1 мая 2024, среда, 11:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дроны ГУР подожгли крупнейший НПЗ в центральной России

  • 1.05.2024, 11:26
  • 2,370
Дроны ГУР подожгли крупнейший НПЗ в центральной России

В украинской разведке раскрыли детали операции.

В результате операции Главного управления разведки Минобороны Украины в ночь на 1 мая с помощью беспилотников на территории РФ был поражен Рязанский нефтеперерабатывающий завод.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в спецслужбах.

По словах очевидцев, первые четыре взрыва прогремели на территории завода ночью около 02:00, после чего на территории НПЗ начался масштабный пожар. В то же время местное МЧС объявило об «опасности дронов». Атаку беспилотников на территории Рязанской области подтвердил и местный губернатор Павел Малков.

Кроме того, пользователи социальных сетей сообщили о дронах в небе над Воронежской областью. Там также была слышна «работа ПВО», а в СМИ сообщили о повреждении домов в Воронежской области якобы «в результате сбития одной из дронов самолетного типа».

Рязанский НПЗ — крупнейший в центральной России, он снабжает топливом Москву и область. На него приходится почти 5% всей нефтепереработки в стране. Заявленный объем мощности — 17-18 млн тонн нефти в год. Основная часть продукции идет на экспорт. Завод контролируется «Роснефтью».

Напомним, что 13 марта 2024 года завод уже был атакован украинскими беспилотниками. Тогда сообщалось, что для удара был применен дальнобойный дрон-камикадзе «Лютый».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История любви и сопротивления
История любви и сопротивления Ирина Халип
Велика страна, а укрыться негде
Велика страна, а укрыться негде Владимир Халип
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко Борислав Береза
Путину скоро придется несладко
Путину скоро придется несладко Альфред Кох