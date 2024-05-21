«А откуда же в Беларуси столько сирот?» 5 21.05.2024, 13:52

6,276

Белоруска ответила Кочановой.

Глава так называемого совета республики Наталья Кочанова хочет отправить белорусских сирот в монастыри. Читательница сайта Charter97.org задала чиновнице острый вопрос:

— А откуда же это в социально-ориентированном государстве столько сирот?! И приюты детские, и дома семейного типа! Неужели у нас война идет? Откуда в нашей «зажиточной, спокойной» Беларуси столько сирот?

И почему, если у нас так хорошо живут люди, не разбирают таких деток? Какой же человек оставит своего ребенка страдать в приюте, если даже кошек и собак забирают!

Вот в соседней Польше, если люди не могут иметь детей, то имеют шанс взять ребенка-инвалида. Только инвалида! Ведь детей-сирот просто не существует! Но существуют боксы для малыша: если вдруг кому-то ребенок ненужный, то его можно безнаказанно положить в тот бокс, абсолютно анонимно. Никто и никогда не узнает, что мама отреклась от малыша. И в ту же секунду загорается сигнализация, а через считанные минуты к малышу приезжают, забирают. И становится целая очередь желающих усыновить малыша. Только вот истории такие случаются чрезвычайно редко. А если как-то случается, то во всех СМИ дают об этом информацию!

Так, господа, почему же в нашем «зажиточном» государстве до сих пор без войны и природных катастроф множатся приюты и дети-сироты?

Ответ на поверхности, его дал еще некогда давно наш классик Владимир Короткевич, описывая, как делил Бог землю: «Хорошо, - говорит, - земля будет – рай. А чтобы не слишком вы своим раем гордились — дам вам худшее во всем мире начальство». Вот так лукашисты превратили белорусский рай в настоящий ад, где в 21-м веке остро стоит вопрос ненужных детей.