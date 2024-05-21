«Если Украина захочет, нефтяной бизнес Лукашенко можно легко уничтожить» 21.05.2024, 12:50

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Власти этого бояться.

Читатель сайта Charter97.org рассказал, что в последние несколько дней отмечается активность лукашенковских силовиков в Речицком районе. На усиленное патрулирование вывели территориальную оборону, районную и областную милицию, ОМОН.

Он рассказал, что лукашисты занялись охраной месторождений нефти:

— На фоне разгрома нефтяной инфраструктуры РФ защитниками Украины, лукашисты усиливают охрану белорусских НПЗ и мест добычи нефти. Но, если Украина захочет, она легко разгромит нефтяной бизнес Лукашенко.