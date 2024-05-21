Белоруска рассказала, что ее удивило на кладбище в Минске 21.05.2024, 13:33

Интересное наблюдение.

Читательница сайта Charter97.org рассказала, как приехала на кладбище в Минске 9 мая вместо Радуницы.

Она крайне удивилась:

— Поехали 9 мая, чтобы было тихо и спокойно. Пока минчане будут смотреть парады, носить цветы, ходить в «смертных» и «бессмертных» полках.

Сами же мы этот день отмечаем 8 мая, как и во всей Европе, кстати. Собираемся у стола, чтобы помянуть родных, погибших, переживших ужасы этой войны.

Мой дедушка, кстати, никогда ничего не рассказывал, не мог, просто брал рюмку и плакал. Ведь он своими ногами прошел войну, был взят в плен, убежал из плена и был брошен сталинистами в лагерь за то, что был в плену.

Но история моя про поездку на кладбище. Приезжаем мы, а припарковаться не можем: все места заняты. Я открыла рот от удивления. Неужели мы с моими соотечественниками на одной волне, неужели они перестали быть винтиками пропагандистской машины!?

Да, конечно же, были в стране и шествия несчастных крепостных, которых угрозами увольнения заставили в выходной день тягаться с лукашенковскими тряпками и портретами. Но это капля в море по сравнению с тем количеством людей, которые пришли к своим предкам, к своим корням.