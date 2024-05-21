«Я бы здесь весь день сидел, обожаю находиться в таких местах» 21.05.2024, 13:19

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Белорус показал, что находится внутри одного из самых высоких ветряков в Польше.

Вы когда-нибудь задумывались, как выглядит изнутри ветряк? И какие обзоры открываются, если забраться на самый верх? Наш соотечественник Максим работает в Польше промышленным альпинистом, и для него такие виды стали практически рутиной. Белорус опубликовал видео, в котором показал, как устроена одна из самых высоких в Польше ветряных электростанций и что можно увидеть с ее верха, пишет zerkalo.io.

Максим рассказывает, что сейчас занимается обслуживанием самых высоких в Евросоюзе построенных на суше ветряков. Высота ветрогенератора, который парень показывает в своем последнем видео, 160 метров.

— Проезжая на машине мимо какого-нибудь виндпарка (от англ. wind park, группа ветряных турбин, расположенных в одном месте и используемых для производства электроэнергии. — Прим. ред.), вы, скорее всего, видели, как ветряки стоят где-то в поле, но из машины не ощущаются масштабы этого сооружения. И только оказавшись перед ними, понимаешь, насколько же они огромные. На минуточку, высота одной только 160-метровой башни — это примерно 40-этажное здание, — описывает он.

Длина лопасти такого «вентилятора» — 80 метров. Во время работы из-за ветра конструкция вибрирует, болты, которые скрепляют ее бетонную и металлические части, расшатываются, могут откалываться частички бетона. Промышленные альпинисты нужны, чтобы вовремя выявить все эти неполадки, говорит Максим и предлагает зайти с ним внутрь.

Внутри турбины находится лифт, который и поднимает альпинистов наверх. Зайдя в него, необходимо тросами пристегнуться к специальным карабинам.

— К сожалению, были случаи, когда отламывался пол лифта, что приводило к трагическим последствиям, — объясняет парень правила техники безопасности.

Подъем до самого верха занимает примерно восемь минут.

— Три песни можно успеть послушать, — замечает Максим.

Когда необходимые работы внутри выполнены, болты проверены и подкручены, парень показывает, пожалуй, самую зрелищную часть своей профессии. По находящейся внутри ветряка лестнице он поднимается еще выше и выходит на гондолу.

Это корпус, в котором находится ветрогенератор, и от него же отходят лопасти.

— Очень красивые виды открываются вокруг: такие просторы, куча других виндпарков, везде на горизонте леса, поля, деревушки, — восторженно говорит Максим. — Очень красиво, огромная просто лопасть, 80 метров мощи. В общем, приподнимает настроение, захватывает дух. Несмотря на то что я уже какое-то время работаю на высоте, немножко привык ко всем этим видам и нет того восторга, который был в первый раз, все равно очень классно. Я бы здесь весь день сидел, обожаю находиться в таких местах.