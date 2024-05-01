Немецкая «шахедобойка» для Украины: в чем особенность ПВО Skynex 1.05.2024, 11:11

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Как новейшее оружие из Германии поможет ВСУ.

Система ПВО Skynex, которую Украине предоставила Германия, сейчас на слуху - новейшее оружие поможет Украине противостоять российским дронам.

«Главред» разбирался, чем особенный Skynex и на что он способен.

Что известно о Skynex?

Skynex - это зенитный артиллерийский комплекс, разработанный и произведенный компанией Rheinmetall. Эта система ПВО относительно новая, она была представлена в ноябре 2021 года.

Skynex относится к системам противовоздушной обороны малого радиуса действия, подобно германским зенитным самоходным установкам Gepard. Ее основное вооружение - 35-мм автоматическая пушка Oerlikon Mk3, имеющая эффективную дальность стрельбы 4000 метров и скорострельность 1000 выстрелов в минуту. Орудийный модуль оснащен радаром слежения X-диапазона, обеспечивающим функцию автономного поиска цели.

Эта система продемонстрировала способность поражать рой воздушных дронов (на тестированиях Skynex удалось поразить рой из восьми малых БПЛА). Skynex использует программируемые 35-мм боеприпасы программированного подрыва AHEAD, разработанные Rheinmetall, которые значительно дешевле систем ПВО с управляемыми ракетами.

Эти боеприпасы не подвержены действию электронных систем противодействия при выстреле.

Сколько стоит Skynex?

В декабре 2022 года немецкие СМИ впервые сообщили о том, что немецкая компания Rheinmetall по заказу правительства ФРГ изготовит для Украины две зенитные самоходные установки Skynex. Их стоимость — около 180 млн евро.

Skynex – основные характеристики

разработчик – Rheinmetall AG (Германия),

тип – зенитный артиллерийский комплекс,

тип шасси – 6-колесный грузовик MAN,

калибр пушки – 35 миллиметров,

эффективная дальность стрельбы – 4 000 метров,

скорострельность – 1 000 выстрелов в минуту.