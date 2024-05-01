Коллаборантка в Харькове собирала материалы для ток-шоу Скабеевой и Соловьева 1 1.05.2024, 12:06

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В СБУ раскрыли подробности.

Украинские правоохранители задержали в Харькове коллаборантку, помогавшую кремлевским СМИ оправдывать агрессивную войну против Украины. Теперь ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечают в ведомстве, коллаборантка готовила тезисы, которые использовали в заказных материалах центральные телеканалы РФ. В частности, по ракетно-бомбовым ударам РФ по критической инфраструктуре Харькова.

«Задержанная готовила такие «информационные справки», которые героизировали оккупантов и отрицали их военные преступления», - говорится в сообщении.

Сообщения предательницы «разгоняли» в сюжетах рупоров Кремля, среди которых ток-шоу Скабеевой и Соловьева.

«Работала» через посредника

Коллаборантка работала на кремлевские медиа через «посредника». Им оказался российский «военкор», координировавший свои действия с военной разведкой РФ.

Ранее женщина вышла на него через соцсеть «ВКонтакте» и предложила свою помощь в войне против Украины.

После получения сведений российский военкор передавал их модераторам центральных телеканалов РФ или сам выступал в эфирах с тезисами предательницы.

Чтобы собрать данные для врага, фигурантка отслеживала новости в Telegram-каналах или «втемную» выспрашивала нужную ей информацию у своих знакомых.

Во время обысков в помещении злоумышленницы изъят мобильный телефон с доказательствами ее взрывной деятельности в пользу РФ.

Задержанной сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.