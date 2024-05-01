Полковник ВСУ: Освобождение Крыма через год — реальный сценарий 1.05.2024, 11:22

Петр Черник

Это станет серьезным ударом по Путину.

Украина методично уничтожает российскую противовоздушную оборону в Крыму. Вчера ВСУ накрыли ракетами сразу три базы ПВО. До этого в Джанкое уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф».

К чему готовятся Вооруженные силы Украины? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским военным аналитиком, полковником запаса Вооруженных сил Украины Петром Черником:

— Крым — это большая военная база. Если бы удалось отбить полуостров, это был бы для нас фантастический успех и очень серьезный удар по Путину. Ведь Крым для него — сакральный.

К слову, отбивать Крым намного легче, чем Донбасс. Донбасс — это возвышенность и большая агломерация. Оккупанты маленькую Авдеевку брали 10 лет, а Донбасс в десятки раз больше. И мы себе не можем позволить действовать так, как россияне, которые не жалеют своих солдат. Нужно положить 200 тысяч людей, чтобы его взять.

Крым же совсем другая философия. Для его отбития нужно, чтобы под воду ушел Крымский мост. Для этого нужны большие залпы баллистических и крылатых ракет, а также серьезная волна беспилотников.

Подчеркну, российская система ПВО в Крыму — самая плотная на планете Земля. Наше задание — методично и скрупулезно уничтожать зенитно-ракетные комплексы, авиацию.

Рано или поздно придет точка, когда мы уничтожим мост. По Крымскому мосту, а особенно через железнодорожную точку, идет 90% всей логистики. В результате Крым просто будет задушен. Правда, это долговременная операция. Речь идет не про 1-3 месяца, а с прицелом на год. Но то, что Крымский мост уйдет под воду, у меня нет ни малейших сомнений.

Более того, при пониженном зенитно-ракетном прикрытии мы можем поднять частоту ударов беспилотниками по полуострову. Можно даже подумать про точечные десанты. Минимум 90 хороших британских лодок для быстрого десантирования мы получили, и такой опыт у нас уже есть. Такие действия вокруг Крыма называются «операцией стратегического удушения». Есть все основания для того, чтобы она стала успешной.

Добавлю, что по итогам 2023-го года РФ потеряла второе место в мире как изготовитель и продавец оружия. Это произошло впервые с 60-ых годов. Если раньше РФ продавала оружие более чем в 30 стран, то в прошлом году чуть дотянула до 15-ти. И это фантастический шаг для нас. На первом месте сейчас Франция.

— Помогут ли ВСУ в Крыму истребители F-16, которые скоро прибудут в Украину?

— Очень сильно помогут. Они смогут закрыть небо над Крымом, тогда не смогут летать даже Ил-76, которые могут брать на борт до 40 тонн.

Ценно то, что у F-16 есть фантастическая ракета AGM-158 JASSM, которая может наносить удары на расстояние до 900 километров. Эта высокоточная крылатая ракета может подбить что угодно! Например, эти ракеты могут уничтожить все морские судна, которые могут в Крым что-то доставить.

Повторю, Крым задушить — не фантастика. Взять Донбасс, к сожалению, намного сложнее. При качественном планировании боевых операций, достаточном количестве хорошего оружия, в границах до года (не быстрее) Крым можно задушить.

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