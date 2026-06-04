В белорусских лесах уже собирают первую землянику
- 4.06.2026, 16:28
Хорошие новости есть и для любителей черники.
В белорусских лесах уже появились первые спелые ягоды земляники. По словам сборщиков, на хорошо освещенных лесных полянах уже можно найти достаточно спелых ягод, а в южных районах страны начинается их массовый сбор, пишет Fishingby.com.
В этом году погодные условия способствовали хорошему урожаю земляники, что радует как тех, кто занимается заготовкой ягод, так и простых любителей лесных даров.
Хорошие новости есть и для любителей черники. По предварительным оценкам, в этом сезоне также ожидается богатый урожай этих популярных лесных ягод.
Традиционно массовый сбор земляники в Беларуси начинается в июне, а затем в лесах наступает сезон черники, которая остается одной из самых востребованных ягод как среди населения, так и среди профессиональных заготовителей.