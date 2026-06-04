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В Киеве демонтировали памятник Михаилу Булгакову

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  • 4.06.2026, 16:45
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В Киеве демонтировали памятник Михаилу Булгакову

В Украине его признали символом российской имперской политики.

На Андреевском спуске в украинском Киеве демонтировали памятник писателю Михаилу Булгакову. Решение убрать памятник Киевсовет принял еще в декабре 2025 года, пишет New Voice.

О том, что демонтаж памятника писателю Михаилу Булгакову, который был установлен на Андреевском спуске возле Музея Булгакова, состоялся, сообщила журналистка Екатерина Некреча. Она опубликовала соответствующее видео в соцсетях.

На нем снят момент, которая работники грузят памятник, закрытый от обломков мешками с песком на специальный транспорт.

В апреле 2024 году Украинский институт национальной памяти признал Михаила Булгакова символом российской имперской политики, который подлежит деколонизации.

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