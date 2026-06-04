Путин хочет узаконить детский труд 8 4.06.2026, 16:06

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Детей хотят отправлять в трудовые лагеря с 12 лет по советскому образцу.

В России обсуждают возможность снижения минимального возраста для трудоустройства до 12 лет и возвращения советских трудовых лагерей для школьников. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

По ее словам, большинство подростков хотят подрабатывать летом, а трудовые лагеря могли бы стать для них возможностью заработать деньги и провести каникулы с пользой. Ярославская заявила, что действующее трудовое законодательство необходимо менять, чтобы расширить возможности для занятости несовершеннолетних.

Сейчас российские законы позволяют работать с 14 лет при согласии родителей, а самостоятельно заключать трудовой договор — с 15 лет.

Предложение появилось на фоне острого дефицита рабочей силы. По оценкам экономистов, российской экономике не хватает от 1,5 до 3 миллионов работников. Нехватку кадров связывают сразу с несколькими факторами: рекордно низкой рождаемостью, эмиграцией сотен тысяч специалистов после начала полномасштабной войны против Украины и большими потерями на фронте.

Несмотря на заявления Кремля о рекордно низкой безработице, предприятия все чаще сталкиваются с нехваткой персонала и вынуждены повышать зарплаты, что усиливает давление на экономику.

Параллельно власти усиливают идеологическую работу со школьниками. Министерство просвещения представило обязательный список летнего чтения, в который вошли книги о войне и российских военных. Среди новых произведений — сборники рассказов о «героях специальной военной операции» и книги о Донбассе, написанные в соответствии с официальной государственной позицией.

На этом фоне предложения о трудовых лагерях для подростков многие наблюдатели рассматривают как еще один признак нарастающих демографических и экономических проблем в стране.

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