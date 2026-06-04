Трансатлантический тигель 4.06.2026, 15:53

Фото: Julia Demaree Nikhinson / Pool / Reuters

Почему напряженность между США и Европой может в итоге оказаться неожиданно полезной.

Разрыв в отношениях между США и европейскими союзниками при администрации Дональда Трампа стал одним из самых серьезных вызовов для трансатлантического альянса со времен Второй мировой войны. Резкая риторика Вашингтона в адрес НАТО, сокращение поддержки Украины, политизация разведданных и снижение уровня консультаций с союзниками подорвали доверие, которое десятилетиями считалось основой западной системы безопасности, пишет журнал

Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Европейские столицы все чаще воспринимают США не только как гаранта безопасности, но и как потенциально непредсказуемого партнера. На этом фоне страны ЕС ускорили наращивание собственных оборонных и разведывательных возможностей, фактически запуская стратегический разворот к большей автономии.

Европа активно инвестирует в спутниковую разведку, системы ПВО, производство боеприпасов и дронов. Германия увеличивает оборонный бюджет до рекордных уровней, а совместные инициативы ЕС, включая программы коллективных закупок вооружений и проекты вроде European Sky Shield Initiative, формируют более распределенную архитектуру безопасности.

Параллельно усиливается и разведывательный компонент. Европейские государства расширяют собственные спутниковые группировки, усиливают киберразведку и создают независимые аналитические центры. Германия, Франция и Италия развивают системы наблюдения, способные частично компенсировать зависимость от американских данных. Некоторые страны уже ограничивают обмен чувствительной информацией с Вашингтоном, опасаясь утечек и политического использования разведданных.

Несмотря на рост напряженности, эксперты отмечают парадоксальный эффект происходящего. Усиление европейского потенциала в долгосрочной перспективе может не ослабить, а наоборот укрепить альянс. Более самостоятельная Европа способна быстрее реагировать на кризисы, обеспечивать собственную оборону и снижать нагрузку на США, особенно в случае конфликта с Россией.

Однако ключевая проблема остается политической. Доверие, разрушенное за годы нестабильной политики Вашингтона, не восстановится автоматически после смены администрации. Для этого потребуется многолетняя последовательность в действиях США, восстановление консультационных механизмов в НАТО и более предсказуемая внешняя политика.

В то же время Европа уже не рассматривает возвращение к прежней модели полной зависимости. Даже при улучшении отношений с США страны ЕС продолжат курс на стратегическую автономию, включая развитие собственной оборонной промышленности и независимых разведывательных систем.

Итогом этого процесса может стать новая модель трансатлантического партнерства — менее асимметричная, но потенциально более устойчивaя. Однако переход к ней потребует времени, политической воли и готовности обеих сторон пересмотреть привычные роли в глобальной системе безопасности.

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