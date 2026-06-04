Z-канал сообщил, что Украина новым оружием пробила базу российской авиации 2 4.06.2026, 16:24

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И это не ракеты.

Z-каналы пишут, что Украина смогла поразить железобетонные укрытия (ЖБК) для российской авиации на одном из военных аэродромов РФ, причем, по словам самих российских авторов, это произошло не ракетами, что вызвало у них отдельную тревогу, пишет «Диалог».

Военный Telegram-канал Helicopterpilot еще до этого предупреждал, что Украина методично выбивает российскую ПВО, НПЗ, грузовики и технику на «сухопутном коридоре» в Крым. По его оценке, следующими целями могут стать железобетонные укрытия на аэродромах, и это уже выглядит не как вопрос «если», а как вопрос «когда».

Позже тот же канал написал, что «когда» уже наступило. По его словам, украинские силы смогли сделать это даже без ракет. Подробностей он не привел, но признал, что позже станет понятно, была ли это системная тактика или разовый эпизод.

Для российской армии это плохой сигнал. Железобетонные укрытия должны защищать авиацию от ударов и осколков, но если Украина нашла способ поражать такие объекты без применения дефицитных ракет, это расширяет угрозу для российских аэродромов.

Контекст для Z-каналов особенно неприятный: до этого они уже жаловались на удары по ПВО, логистике, нефтебазам и военной технике. Теперь в список уязвимых целей попадают и защищенные авиационные объекты.

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