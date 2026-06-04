«Однушка — 110 тысяч долларов, и это еще скромно»5
- 4.06.2026, 16:48
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Недвижимость в Минске недоступна для обычных белорусов
Пользовательница Threads под ником alexplorer360 рассказала о стоимости квартир в комплексе «Минск-Мир» и условиях кредита.
«Вы видели эти цены в «Минск-Мир»? — пишет она. — Однушка — 110 тысяч долларов, и это еще скромно. Первый взнос 22 тысячи. Потом ипотека на 20 лет, платеж под 80% от зарплаты. Какой вообще смысл?
Я сижу и думаю: окей, допустим, я затягиваю пояс, не езжу никуда, работаю на банк. Через 20 лет у меня есть квартира. Классно. А если через год-два — ракета? Не шучу. Просто берем и представляем: «купил хату, чтобы потом ракета прилетела». Ну и зачем тогда все это?
Люди вокруг говорят «инвестируй в недвижимость, это надежно». А какая надёжность, когда мир трясет? Курс может улететь, границы закрыть, а твоя бетонная клетка превратится в проблему, а не в актив».
Может, я туплю. Но мне кажется, сейчас логичнее вкладываться в то, что всегда с тобой: язык, навыки, связи. Ну и путешествия, пока вообще можно. Пока границы открыты. Пока нет ограничений».