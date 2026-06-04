В Крыму объявили о полной остановке продажи бензина за наличные

В Крыму объявили о полной остановке продажи бензина за наличные2
- 4.06.2026, 17:09
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Талоны закончились.
Назначенный Москвой «глава» аннексированного Крыма Сергей Аксёнов в своём телеграм-канале объявил о полном прекращении продажи бензина за наличные на несколько дней. «Талонов в свободной продаже нет и в ближайшее время не будет», — написал он. По ранее приобретённым талонам топливо будет отпускаться не более 20 литров в одни руки, уточнил Аксёнов.
На каждой АЗС будут дежурить представители муниципалитетов и республиканских ведомств, которые будут фиксировать номера машин, заправляющихся по талонам. При этом коммунальные службы, скорая, силовики и общественный транспорт, по словам «главы» полуострова, «будут обеспечены топливом в полном объёме». Аксёнов пообещал ежедневно обновлять информацию и попросил крымчан «с пониманием отнестись к ситуации».
Ограничения вводятся на фоне острейшего топливного дефицита, охватившего Крым. Причина — удары Вооружённых сил Украины по нефтеперерабатывающей инфраструктуре и логистике. Украинские беспилотники фактически взяли под контроль федеральную трассу Р‑280 «Новороссия» («сухопутный мост» из Ростова-на-Дону в Крым).