Honor показала доступный смартфон X7e с камерой на 50 Мп
- 4.06.2026, 17:19
Смартфон работает на процессоре MediaTek Helio G81 Ultra.
Компания Honor без отдельной презентации добавила в свой ассортимент новый бюджетный смартфон Honor X7e. Модель получила аккумулятор емкостью 7500 мАч, хотя на некоторых рынках будет доступна версия с батареей на 7000 мАч, пишет liga.net.
Смартфон работает на процессоре MediaTek Helio G81 Ultra и поставляется с Android 16 и оболочкой MagicOS 10. Также заявлена поддержка проводной зарядки мощностью 45 Вт.
Honor X7e оснащен 6,6-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления до 120 Гц. Основная камера имеет разрешение 50 Мп и дополнена вспомогательным сенсором, а для селфи предусмотрена фронтальная камера на 5 Мп.
Среди других характеристик – защита корпуса по стандарту IP64, сканер отпечатков пальцев на боковой грани, 3,5-мм аудиоразъем, поддержка Bluetooth 5.1, двухдиапазонного Wi-Fi и двух SIM-карт с поддержкой 4G. Сейчас смартфон поступил в продажу в Малайзии в версии с 6 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.