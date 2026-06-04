Победительница «Евровидения» уличила Киркорова во лжи

Победительница «Евровидения» уличила Киркорова во лжи3
- 4.06.2026, 16:39
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Dara опровергла слухи.
Российский певец Филипп Киркоров опубликовал большой пост, в котором заявил, что на конкурсе этого года «Евровидения» Болгария победила благодаря ему. Победительница конкурса Dara пришла в комментарии к его записи и оспорила его заявления.
Свой пост Киркоров проиллюстрировал изображением троянского коня со своим лицом. Он заявил, что Болгария шесть лет не участвовала из-за недостатка средств у ее общественного телерадиовещателя БНТ. Поэтому в 2025 году он, якобы, познакомился с гендиректором телерадиовещателя Эмилом Кашлуковым и нашел неназванного инвестора, который оплатил участие Болгарии, пишет «Громадське» со ссылкой на болгарское издание Standart.
Также, по его словам, к болгарскому выступлению якобы причастна и его продюсерская компания Dream Team, которая через продюсера Илиаса Кокотоса и композитора Димитриса Контопулоса подготовила певицу Dara.
«Болгария — родина моего отца, и именно сегодня, в день рождения папы, я решил закрыть для себя гештальт «Евровидения». Морально я удовлетворен. Я выиграл этот конкурс», — написал Киркоров.
Dara оспорила участие российского певца в ее победе. Среди тех, кто помог ей, певица отметила свой лейбл Virginia Records, общественного телерадиовещателя БНТ и международных продюсеров.
«Со всем уважением, но Bangaranga была написана в 2023 году в Софийском песенном лагере», — написала певица.
Слухи об участии Киркорова в выступлении Болгарии распространялись и раньше, однако это впервые, когда сама певица официально отреагировала на них.