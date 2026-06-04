Католический священник на Могилевщине раздал все имущество прихожанам 4.06.2026, 15:59

Фото: katolik.life

Даже мебель.

Ксендз Юзеф Серпейко жил на съемной квартире, так как в этом городе у священника нет своего жилья. Владелица квартиры неожиданно нашла на нее покупателей, поэтому ксендз должен выезжать, пишет katolik.life.

Освобождая квартиру, он раздал прихожанам почти все, что было в помещении, даже мебель, и объяснил почему, показал вещи, с которыми попрощался.

«Все раздал. Кроме того, что разрешено оставить, что нужно иметь, и книг. Все прочее раздал: от одежды до бытовой техники. Кто в чем нуждался в приходе, то и получил: одежду, посуду, стекло, холодильник, шкафы, кровати, стулья, столы, стиральную машину, посудомойку, бытовую химию, мелкую технику — все служит другим», — рассказал он.

Священник добавил: хорошо не иметь ничего, кроме двух одежд — удобно при переезде.

Ксендз Юзеф также является настоятелем в соседнем городе — Березино. Ему приходится обслуживать два прихода из-за нехватки священников.

И вот туда он сейчас отправился, чтобы поздравить с 95‑летием старейшую прихожанку. Ей священник рассказал о своем опыте и получил такой ответ: «Хорошо, что рано поняли, что умрете, по жизни мучиться не придется, таская все за собой».

Также ксендз отметил, что благодарит Бога за «опыт освобождения», и сказал, что нового жилья в Белыничах пока не имеет.

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