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В гомельской школе вспыхнул скандал из-за детских переводных татуировок

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  • 4.06.2026, 15:51
В гомельской школе вспыхнул скандал из-за детских переводных татуировок
Иллюстративное фото: childdevelop.com.ua

Восьмилетнюю девочку довели до слез.

В одном из школьных лагерей Гомеля разгорелся громкий скандал после того, как педагог резко раскритиковала детские временные татуировки, заметил Telegram-канал «Хартия-97%».

Мама пострадавшей девочки рассказала, что её 8-летняя дочь вернулась домой в слезах из-за непедагогичного поведения взрослого.

«Она подозвала моего ребёнка и говорит: «А ты знаешь, кому раньше такие цветочки, типа татуировки, делали? Проституткам!» — поделилась возмущенная женщина, отметив, что педагог также заставляла детей смывать «грязные пятна» и навязывала свои религиозные взгляды.

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