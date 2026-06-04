В гомельской школе вспыхнул скандал из-за детских переводных татуировок

В гомельской школе вспыхнул скандал из-за детских переводных татуировок2
- 4.06.2026, 15:51
Восьмилетнюю девочку довели до слез.
В одном из школьных лагерей Гомеля разгорелся громкий скандал после того, как педагог резко раскритиковала детские временные татуировки, заметил Telegram-канал «Хартия-97%».
Мама пострадавшей девочки рассказала, что её 8-летняя дочь вернулась домой в слезах из-за непедагогичного поведения взрослого.
«Она подозвала моего ребёнка и говорит: «А ты знаешь, кому раньше такие цветочки, типа татуировки, делали? Проституткам!» — поделилась возмущенная женщина, отметив, что педагог также заставляла детей смывать «грязные пятна» и навязывала свои религиозные взгляды.