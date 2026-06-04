Сырский принял жесткие решения 1 4.06.2026, 15:18

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Они коснутся восьми воинских частей ВСУ.

В Украине восемь воинских частей потеряли право самостоятельно готовить новобранцев по итогам майских проверок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

По его словам, в мае было проинспектировано 72 воинские части, которые имели разрешение проводить базовую общевойсковую подготовку (БОВП) на собственной базе.

«По итогам контроля принят ряд управленческих решений, в том числе и жестких. Восемь воинских частей потеряли право на самостоятельное проведение базовой подготовки. Отдельным бригадам и полкам поставлена задача пересмотреть собственные возможности, улучшить условия и содержание подготовки новобранцев», - отметил Сырский.

Генерал подчеркнул, что в вопросе качества подготовки «неприкасаемых нет», и добавил, что качество подготовки военнослужащих должно «соответствовать единым высоким стандартам». По его словам, определяющим фактором остается человеческий.

«Там, где командиры заботятся о подчиненных, улучшают бытовые условия, развивают учебную базу, где инструкторы сопровождают новобранцев и поддерживают постоянную обратную связь, - там выше качество подготовки и меньше случаев самовольного оставления частей», - заявил Сырский.

Главнокомандующий ВСУ также отметил, что в армии планируют усилить уровень психологической подготовки и внедрить дополнительные меры для профилактики СЗЧ.

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