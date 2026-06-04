«Гости из России поражают» 1 4.06.2026, 15:29

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А что-нибудь объяснять им бессмысленно.

Поведение российских туристов все чаще вызывает шок и возмущение у белорусов. Пользовательница Threads под ником wuttoly рассказала о случае, свидетелем которого стала:

«Гости из России поражают. Едем с молодым человеком по делам, стоим на перекрестке, наблюдаем учебную машину, которая ждет, когда проедет встречный поток, чтобы повернуть. А за «учебкой» стоит дамочка на российских номерах и сигналит бедному парнишке, покрывая его трехэтажным матом. Раз уж вы приехали, то проявите хоть каплю уважения, тем более к человеку, который только учится водить машину».

Пользователи соцсети посоветовали автору в таких случаях делать видео и отправлять его в ГАИ. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Я бы пальчик показала средний таким гостям нашей прекрасной страны.

— Надо было снять видео и отправить в милицию. У нас за маты штраф.

— Вы прямо так заискиваете перед этим быдлом. Они этого не понимают! Вы сами позволяете так с собой поступать! У меня, бывает, такие на Нарочи что—то спросят, я даже не отвечаю. Вести себя не умеют. Дышать от них невозможно ни в Минске, ни на Нарочи, ни в Гродно. Надо было им плюнуть и предложить отправляться на родину.

— Я не почитатель доносов, но таких откровенных хамов нужно на фото и видео фиксировать. Как минимум, чтобы чудаки прославились в интернете и получили бы штраф за неправомерное использование звукового сигнала и оскорбления в публичном месте.

— Гостям и не только можно показать направление движения. И объяснять гостям ничего не нужно. Пустое сотрясание воздуха.

— В прошлые выходные один м…к, регион 795, уже в сторону родины ехал. Мы с ним нигде не конфликтовали на трассе, перед нашей машиной выехал на середину дороги и стал притормаживать, потом наберет скорость и опять притормаживает. Мы подумали,что его обидели у нас в стране, теперь не знает, как поднас…ть. Заметила,что ездить по полосам у них получается не часто.

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