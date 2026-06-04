Сегодня Алексею Навальному исполнилось бы 50 лет

Сегодня Алексею Навальному исполнилось бы 50 лет1
- 4.06.2026, 15:30
В России и мире проходят акции памяти политика.
4 июня 2026 года российскому оппозиционному политику Алексею Навальному исполнилось бы 50 лет.
К этой дате его соратники представили архив политика. Они собрали на одном сайте расследования, тексты, видео, посты, документы, материалы кампаний и другие важные свидетельства времени. По словам Юлии Навальной, они хотели показать, «каким человеком он был, каким политиком, каким мужем и отцом».
Также в день рождения Алексея к его могиле на Борисовском кладбище пришли его родители Людмила и Анатолий. В России и за рубежом проходят акции памяти Навального.
Алексей Навальный был убит в колонии «Полярный волк» в поселке Харп 16 февраля 2024 года. По утверждению ФСИН России, политик «после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание», а реанимационные мероприятия результатов не дали. Тело Навального следователи отдали его матери только 24 февраля. Политика похоронили первого марта того же года на Борисовском кладбище в Москве.
В феврале 2026 года представители Великобритании, Швеции, Франции, Германии и Нидерландов заявили, что политик был убит. На основе анализов биообразцов Алексея Навального расположенные в этих странах пять химических лабораторий независимо друг от друга пришли к выводу, что лидер российской оппозиции был убит ядом, который можно извлечь из кожи южноамериканской лягушки-древолаза, а можно синтезировать в лаборатории.
Как установило в своем расследовании «Агентство», эпибатидин, которым убили Навального, синтезировал научный центр «Сигнал», помогавший организовать его отравление «Новичком» в 2020 году. Участвовавший в этой операции оперативник ФСБ Александр Самофал получил звание генерал-майора и стал заместителем начальника УФСБ по Москве и Московской области.