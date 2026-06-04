Mercedes продает бронированный S-Class только избранным

Mercedes продает бронированный S-Class только избранным1
- 4.06.2026, 15:15
Компания тщательно проверяет потенциальных покупателей.
Mercedes-Benz представил новое поколение бронированного седана S-Class Guard, однако приобрести такой автомобиль сможет далеко не каждый желающий. Компания признала, что тщательно проверяет потенциальных покупателей и может отказать в продаже, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).
По словам представителей Mercedes, перед заключением сделки проводится специальная проверка клиента на соответствие санкционным ограничениям и другим требованиям безопасности. Кроме того, компания не продает S-Class Guard в некоторые страны, включая США и Китай, а также на рынки, подпадающие под международные ограничения.
В Mercedes подчеркивают, что при рассмотрении заявки важен не только статус покупателя, но и предполагаемое назначение автомобиля. Бронированный седан может использоваться как относительно незаметный гражданский транспорт или как официальный автомобиль для высокопоставленных лиц с дополнительным спецоборудованием.
Большая часть характеристик и доступных опций остается засекреченной. Производитель не раскрывает ни стоимость модели, ни планируемые объемы выпуска. Причина в том, что каждый автомобиль собирается практически индивидуально и может существенно отличаться по комплектации.
Новый S-Class Guard также остается единственной версией обновленного S-Class, оснащенной двигателем V12. Помимо усиленной бронезащиты кузова, автомобиль получил пуленепробиваемые стекла и ряд специальных систем безопасности.
В Mercedes отмечают, что из-за растущей геополитической напряженности компания уделяет особое внимание тому, кому именно достаются такие автомобили. В результате даже очень состоятельным клиентам покупка бронированного S-Class не гарантирована.