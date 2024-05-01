Житель Бобруйска купил броневик-амфибию и катает на нем семью 1.05.2024, 11:40

Для того, чтобы водить, пришлось сдавать специальные экзамены.

БРДМ-2 (бронированная разведывательно-дозорная машина, второе поколение) в прошлой жизни служила машиной радиохимической защиты в МЧС. Алексей Катарский рассказал Bobr.by, как складывается ее мирная судьба.

Алексей занимается восстановлением и продажей грузовых машин, которые обычно покупает с военного хранения или из невостребованных запасов МЧС. Некоторые авто, например, ГАЗ-66, переделанный в автодом, остаются в личном пользовании. Дневник коммерческих и личных проектов Алексей ведет на сайте drive2.ru. Особо он выделяет свои любимые грузовые «мерседесы». Кастомизированный БРДМ-2 стоит особняком.

БРДМ-2 1984 года выпуска, купленная в 2021 году

Двигатель 5,5 л бензиновый, 140 л. с.

Вес — 8 тонн

Механическая коробка передач, полный привод

Расход топлива — 30 л/100км в движении по шоссе, на бездорожье — больше

Максимальная скорость — 90 км/ч

«Такая машина интересна тем, что она представляет собой симбиоз грузового автомобиля и амфибии. Грузовик плюс полноценный катер с каютой, — рассказывает Алексей, — Я смотрел на том же drive2 блоги людей, которые владеют такой техникой, загорелся. За два года, что выбирал себе такую машину, рассмотрел четыре варианта. Лишь один БРДМ был в более-менее приличном состоянии, но, увы, он уже не мог плавать. Машина, которую в итоге купил в 2021 году, выпущена в 1984 и имела пробег 300 км. На ней были все заводские этикетки. Вышла с производства и 30 лет простояла без дела».

Броневик, купленный с хранения МЧС, был демилитаризован. С него сняли вооружение, приборы ночного видения, перископические приборы.

Для начала с машины спилили крышу, чтобы сделать новую надстройку. До этого вход в авто был возможен только через два люка на крыше. В итоге модификации появился боковой вход. А также дополнительные окна и зеркала – иначе водить машину было бы невозможно. При моделировании кабины ориентировались на модель вездехода 60.03 «Кайман — ОР» (Охотник-Рыбак), который выпускает ОАО «140 ремонтный завод» в Борисове. Такие машины как раз предназначаются для перевозки пассажиров и грузов по бездорожью.

Над амфибией работали еще три человека. Перебрали по винтику двигатель, коробку передач, сменили резиновые детали.

Владельцы некоторых модификаций советских БТР-ов пишут о том, что за технической информацией по устройству им приходилось обращаться в архивы. Однако в этом случае обошлось.

Во-первых, БРДМ-2, по словам Алексея, на 80% сходен в своем устройстве с хорошо ему знакомым ГАЗ-66. Двигатель — такой же, только мощнее. Коробка передач — такая же, только перевернутая в обратную сторону. Мосты — почти такие же, только закрыты листом брони.

Во-вторых, к броневику при продаже прилагалась Инструкция по эксплуатации технического устройства: «Там очень подробные, пошаговые объяснения. Чтобы любой солдат-срочник мог починить машину в поле.

Буквально: в таком-то случае возьмите три отвертки таких-то, два ключа таких-то. Положите слева от себя отвертки, справа ключи. Сделайте то-то. Проверьте, чтобы слева были три отвертки, справа два ключа. Протрите инструмент, верните на место».

В машине проведено отопление, сделаны вибро– и звукоизоляция, установлены автомобильные сиденья для водителя и пассажиров вместо оригинальных табуреток: хозяин за военной аутентикой не гнался. Остались последние косметические штрихи, вроде затяжки приборной панели экокожей.

Для того, чтобы водить броневик, нужно иметь права тракториста-машиниста; пришлось сдавать экзамены в Гостехнадзоре.

Перед съездом в озеро водитель подымает волноотбойник спереди, открывает бронезащиту гребного винта. По песку машина двигается мягко, не буксуя. Звук двигателя не меняется. Съезд в воду происходит как бы незаметно. Он виден только глазу, другие органы чувств его не замечают. Впечатление — будто находишься в компьютерной игре изумительной достоверности.

БТР-амфибия способен «зависнуть» в воде на некоторое время. Пассажир может выйти на крышу и обозреть берег с воды. Выезд на сушу происходит так же мягко и незаметно, как и съезд с нее. Забегая вперед — штурм Березины от берега до берега прошел так же гладко и без ощутимых усилий, как и плавание по озеру.

При повороте к озеру Белый Берег броневику наперерез подбежал мужчина и попросил вытянуть его машину на дорогу. По словам Алексея, такие просьбы поступают постоянно. Водители легковушек регулярно сжигают сцепление в вязком песке над Белым Берегом.

«Сейчас порвем его трос и поедем дальше. Свой, крепкий, я не захватил» — комментирует водитель броневика. Однако трос рвется лишь раз, легковушка благополучно заезжает на дорогу.

…За два года Алексей на своем броневике наездил 3800 км. Не так и мало, если учесть, что это машина выходного дня. На заднем сиденье лежат спасательные жилеты для жены и детей, в салон свободно помещаются сложенные шезлонги: отдыхать — так с комфортом.

Выезжать вот так на природу — наверное, это самая лучшая пенсия для любого БРДМ-2.