Апогей безумия: Медведев насмешил агитационным плакатом 3 1.05.2024, 12:21

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Дмитрий Медведев

Замглавы Совбеза России продемонстрировал странный рисунок в честь 1 мая.

Бывший президент России, действующий заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев «убил» президента Украины Владимира Зеленского агитационным плакатом.

Чиновник поздравил россиян с днем трудящихся (1 мая), «скормив» населению агрессивную картинку со стрельбой по Зеленскому.

«С праздником 1 мая!», - подписал картинку Медведев.

Как можно заметить, «плакатному Зеленскому» пририсовали на поясе знак свастики, а также кинжал. Вероятно, россиян таким образом запугивают грозным лидером Украины.