закрыть
1 мая 2024, среда, 13:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Апогей безумия: Медведев насмешил агитационным плакатом

3
  • 1.05.2024, 12:21
  • 6,838
Апогей безумия: Медведев насмешил агитационным плакатом
Дмитрий Медведев

Замглавы Совбеза России продемонстрировал странный рисунок в честь 1 мая.

Бывший президент России, действующий заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев «убил» президента Украины Владимира Зеленского агитационным плакатом.

Чиновник поздравил россиян с днем трудящихся (1 мая), «скормив» населению агрессивную картинку со стрельбой по Зеленскому.

«С праздником 1 мая!», - подписал картинку Медведев.

Как можно заметить, «плакатному Зеленскому» пририсовали на поясе знак свастики, а также кинжал. Вероятно, россиян таким образом запугивают грозным лидером Украины.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко резко засуетился
Лукашенко резко засуетился Сергей Климовский
История любви и сопротивления
История любви и сопротивления Ирина Халип
Велика страна, а укрыться негде
Велика страна, а укрыться негде Владимир Халип
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко Борислав Береза