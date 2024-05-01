Терпение лопнуло: Британия и Германия взялись за китайских шпионов 1.05.2024, 11:48

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Попытки Пекина влиять на политику в Европе получили жесткий отпор.

На прошлой неделе из Британии и Германии пришли сообщения об аресте шести человек, подозреваемых в работе на китайские спецслужбы. Кроме того, Еврокомиссия инициировала обыски в офисах китайской компании — производителя охранного оборудования. Эксперты говорят, что попытки Пекина, помимо уже привычного экономического шпионажа, влиять на политику в Европе, а также встряска, которой стала развязанная Россией война, возможно, привели к тому, что у европейцев лопнуло терпение, пишет Би-би-си.

22 апреля власти Германии объявили об аресте трех человек, подозреваемых в военно-промышленном шпионаже на Китай. По немецкой традиции, они названы по именам и инициалам: Томас Р., Хервиг Ф. и Ина Ф.

Как заявила немецкая прокуратура, они незаконно добыли информацию о новейшей технологии, которая может применяться в двигателях кораблей военного флота. Кроме того, обвиняемые, по данным прокуратуры, незаконно экспортировали в Китай товар двойного назначения — лазер.

Обвинение считает, что Томас Р. непосредственно контактировал с сотрудниками китайского министерства госбезопасности.

Два дня спустя, 24 апреля, немецкая прокуратура объявила об аресте помощника депутата Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» Максимилиана Кра.

Прокуратура обозначила этого человека как Цзяня Г (Jian G), а на сайте евродепутата среди его помощников значится Цзянь Го. Его обвиняют в передаче китайской разведке информации о дебатах вокруг законопроектов в Европарламенте.

Еще через два дня, 26 апреля, перед судом в Лондоне предстали два британца, 29-летний Кристофер Кэш и 32-летний Кристофер Берри, которых также обвиняют в шпионаже на Китай.

Они были арестованы еще в марте прошлого года, но их имена не были обнародованы до суда. Их выпустили под залог до начала рассмотрения дела по существу, до 10 мая.

Кристофер Кэш, по сведениям прессы, был референтом в британском парламенте и работал с главой парламентской Группы изучения Китая, а также контактировал с другими депутатами, занимающимися внешней политикой.

Наконец, в середине недели представители Еврокомиссии, а точнее, ее Генеральной дирекции по конкуренции, провели обыски в нидерландском и польском офисах китайского полугосударственного производителя охранного оборудования — сканеров-рамок, детекторов и прочего — Nuctech.

Этот случай, правда, по официальной информации, не связан со шпионажем: Еврокомиссия подозревает Nuctech в получении незаконных субсидий и, соответственно, нечестной конкуренции. Это уже четвертое такое дело, заведенное Еврокомиссией после того, как прошлым летом в ЕС вступили в силу новые правила конкуренции.

Китай во всех случаях решительно отмел обвинения, назвав их клеветой и разжиганием антикитайской истерии.

Обвинения в экономическом и промышленном шпионаже (которые Китай неизменно отвергает) давно стали привычным делом, но случаи с двумя британцами и помощником немецкого евродепутата, по мнению экспертов, стали примерами другого рода: Китай вслед за Россией начал активно заниматься политическим шпионажем.

Или, скорее, европейцы после начала украинской войны и из-за сотрудничества Пекина с Москвой стали больше обращать на это внимание.

«Пекин тщательно засеивает Европу своей агентурой и терпеливо взращивает инструменты политического влияния и формирования отношения Европы к Китаю, — пересказывает газета Financial Times слова своего собеседника, анонимного европейского политика. — Эта задача становится для него все более важной, поскольку европейские политики начинают рассматривать Китай с его стратегическим партнерством с Россией как угрозу, а не лишь как источник возможностей в экономике».

Хорошим примером такой перемены в отношении к Китаю американская газета New York Times считает бывшего премьер-министра, ныне министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона.

Десять лет назад, напоминает NYT, премьер Кэмерон провозгласил «золотую эпоху» в британско-китайских отношениях.

В декабре прошлого года, во время визита в Вашингтон, глава Форин-офиса Кэмерон назвал Китай «проблемой эпохального масштаба». Многое изменилось, поясняет британский министр.

«Эта перемена в его настроении отражает более масштабный сдвиг в отношении большой части Европы к растущей супердержаве, которая долгое время опиралась на европейские страны, особенно Германию, в противодействии «исходящей из Вашингтона антикитайской шумихе», как выражается Пекин», — полагают журналисты NYT.

Financial Times по итогам своих бесед с сотрудниками разведок и аналитиками пишет, что, по их мнению, Европа стала больше обращать внимания на китайских шпионов в том числе и из-за развязанной Россией войны.

«Она расширила угол зрения спецслужб, которые с 2001 года сместили фокус с угроз со стороны других государств на борьбу с терроризмом. Кроме того, она привела к укреплению сотрудничества между разными ведомствами», — поясняет газета.

«Россия — это шторм, Китай — это изменение климата», — так высказался в Бундестаге в 2022 году, вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину, глава германской спецслужбы, Бюро по защите конституции, Томас Хандельванг.

Годом позже, прошлым летом, немецкое Бюро по защите конституции впервые выступило с развернутым жестким предупреждением относительно Китая, заявив, что он в последние годы заметно активизировал попытки добывать качественные разведданные о политике и влиять на процесс принятия решений в других странах.

«У Европы лопнуло терпение», — сказала газете NYT сотрудница пражского аналитического центра «Ассоциация международных отношений» Ивана Караскова, которая до совсем недавнего времени работала советницей по Китаю в Еврокомиссии.

По оценке Карасковой, Европа перешла от местами полного отрицания китайского шпионажа и операций влияния к менее наивному взгляду на эту проблему и теперь готова защищать свои интересы в прямом противостоянии с Пекином. Хотя у Китая в Евросоюзе все еще есть друзья — Венгрия, например.

Многие ведущие политики других стран ЕС стараются сохранять баланс в отношениях с таким важнейшим экономическим партнером, как Китай. Только что, 16−19 апреля, там в сопровождении делегации бизнесменов побывал канцлер Германии Олаф Шольц.

Шольц, согласно официальной информации, пытался договориться о равном доступе и честной конкуренции для немецких компаний на китайском рынке — в то самое время, когда Еврокомиссия развернула расследование нечестной конкуренции со стороны китайских компаний в Европе.

И тут же, через несколько дней после визита Шольца, министр внутренних дел и соратница канцлера по Социал-демократической партии Нэнси Фезер высказалась о китайском шпионаже резко и прямо — правда, только об экономическом, а не политическом.

«Нам известно о той серьезной угрозе, которую китайский шпионаж представляет для бизнеса, промышленности и науки. Мы очень внимательно следим за этими рисками и угрозами, выдаем ясные предостережения и повышаем информированность, чтобы все принимали меры защиты от них», — цитирует министра NYT.

Эксперт по Китаю Марайке Ольберг, старшая научная сотрудница вашингтонского Немецкого фонда Маршалла, отмечает, что политики Германии много лет старались не раздражать Пекин такими публичными заявлениями.

«Но теперь власти Германии более охотно называют вещи своими именами, или же у них лопнуло терпение не называть вещи своими именами», — говорит Ольберг.

Но все же экономический вес Китая, как и его сравнительно осторожное поведение на мировой арене, заставляют европейцев подходить к нему более сбалансированно, чем к России.

«Дискуссии о том, представляет ли Китай собой угрозу или возможности в экономической сфере, были всегда, и эти дискуссии будут продолжаться, пока Китай остается мощной экономической державой, играющей по международным правилам», — сказал газете Financial Times специалист по международным отношениям из Ноттингемского университета Дэн Ломас.

Сотни шпионов

Ресурсы, которыми китайская разведка располагает в Европе, могут быть огромными.

В 2019 году немецкая газета Welt am Sonntag написала, сославшись на анонимного дипломата из внешнеполитической службы ЕС, что только в Брюсселе действуют около 250 известных европейцам сотрудников китайских спецслужб — а также около 200 российских.

Комитет британского парламента по разведке и безопасности в прошлом году писал в докладе, что штат китайской разведки и внутреннего сыска насчитывает, возможно, сотни тысяч человек — тогда как у разведки и контрразведки Великобритании, MI6 и MI5 — всего около 9 тыс. сотрудников.

До этого британские политики публично беспокоились о том, как много китайских студентов британских университетов участвуют в передовых исследованиях и разработках новейших технологий.

Во Франции, как напоминает FT, еще в 2019 году командующий флотом сообщил депутатам парламента, что в Бресте, где расположена военно-морская база и стоят в том числе атомные подлодки, в последнее время стали регистрировать подозрительно много браков китайских студенток с военными моряками.

А помимо старомодных резидентов и агентов, Китай, по оценкам западных спецслужб, располагает целой армией штатных и внештатных хакеров. Глава ФБР Кристофер Рэй в начале этого года сказал, что эта армия превосходит числом киберспециалистов его ведомства в соотношении как минимум 50:1.