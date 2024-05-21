закрыть
21 мая 2024, вторник, 18:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Генштаб ВСУ: В бухте Севастополя поражен российский корабль

  • 21.05.2024, 17:27
  • 2,088
Генштаб ВСУ: В бухте Севастополя поражен российский корабль

«Циклон» — последний носитель крылатых ракет, который был у России в Крыму.

Силы обороны Украины уничтожили во временно оккупированном Севастополе малый ракетный корабль «Циклон». Об этом Генштаб ВСУ сообщил 21 мая в «Фейсбуке».

Напомним, российский проект ASTRA сообщил, что три ракеты ATACMS попали по причалу в Севастополе, где был пришвартован российский малый ракетный корабль «Циклон».

В ночь на 19 мая Севастополь атаковали не менее 12 ракет ATACMS, 9 из них были сбиты. 3 попали в причал, где находится малый ракетный корабль «Циклон».

«Циклон» — последний носитель крылатых ракет, который был у России в Крыму.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Детей осталось на три дня
Детей осталось на три дня Ирина Халип
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Взять кремлевскую высоту
Взять кремлевскую высоту Владимир Халип
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко Дмитрий Тузов