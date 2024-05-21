Генштаб ВСУ: В бухте Севастополя поражен российский корабль 21.05.2024, 17:27

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«Циклон» — последний носитель крылатых ракет, который был у России в Крыму.

Силы обороны Украины уничтожили во временно оккупированном Севастополе малый ракетный корабль «Циклон». Об этом Генштаб ВСУ сообщил 21 мая в «Фейсбуке».

Напомним, российский проект ASTRA сообщил, что три ракеты ATACMS попали по причалу в Севастополе, где был пришвартован российский малый ракетный корабль «Циклон».

В ночь на 19 мая Севастополь атаковали не менее 12 ракет ATACMS, 9 из них были сбиты. 3 попали в причал, где находится малый ракетный корабль «Циклон».

«Циклон» — последний носитель крылатых ракет, который был у России в Крыму.