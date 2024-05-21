СМИ рассказали об итальянской вилле нового главы Минобороны РФ 1 21.05.2024, 16:18

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Андрей Белоусов

И о его связях с Пригожиным.

Российский проект Центр «Досье» изучил личные документы нового министра обороны страны-агрессора России Андрея Белоусова и поговорил с его знакомыми, узнав новые детали о нем.

Об этом говорится в материале проекта.

Отмечается, что он мог иметь виллу на берегу Средиземного моря в муниципалитете Форте-деи-Марми, Италия. Это стало известно, поскольку в 2018 году он обсуждал ее продажу, а потенциальным покупателем оказался человек с номером паспорта, который использовали агенты Моссада.

В том же году Белоусов предоставлял объяснения банку Мальты о происхождении 600 тысяч евро, которые он клал на счет в зарубежной юрисдикции в «разгар» кампании по борьбе с зарубежными активами чиновников в РФ.

Также в материале сообщается, что Белоусов оказался «ревностно православным» человеком, который начинает утро и даже рабочие совещания с молитвы. Кроме того, он ведет документ с главными жизненными принципами и важными молитвами, в частности «прохождение Пути несения креста (смирение, покаяние и поиск Бога, служение Делу, помощь людям, саморазвитие)».

Центр «Досье» пишет, что еще в 2013 году Белоусов дал семь обетов Богородице, среди которых: ежедневно звонить маме, заниматься спортом, читать по 30 страниц в день и «соблюдать правила секс-гигиены».

При этом несмотря на свою «крайнюю религиозность», на почте Белоусова нашли следы по меньшей мере одного внебрачного романа с высокопоставленной сотрудницей Агентства социальных инициатив Ольгой, которая регулярно писала ему романтические послания наряду с рабочими вопросами.

В материале отмечается, что Белоусов, судя по всему, разрывался между несколькими женщинами, но решение летом 2019 года написал любовнице, что очень любит свою жену и призвал Ольгу больше не писать ему.

«Это та женщина, которую я искал всю жизнь. Не пиши мне больше. И не звони», — говорится в его сообщении.

«Циничный и жестокий ты человек. И никого ты не любишь. Себя одного. С этой чиновницей тебе просто удобно», — ответила Ольга. Она присылала ему письма еще несколько месяцев, после чего женщину уволили из Агентства.

Также сообщается, что Белоусов «не настолько далек от силовых ведомств, как кажется», поскольку стало известно, что он поддерживал тесные отношения с Евгением Пригожиным и интересовался темой частных военных компаний.

По словам источника «Досье», Белоусов занимался деятельностью Пригожина.

«Они с Пригожиным иногда сидели прямо обнявшись — естественно, друг к другу на „ты“, „Жень“ и так далее. Их рабочие встречи напоминали семейные посиделки с чаем — неформально проговаривали все вопросы, потом кивали на младших сотрудников, и те уже все оформляли в настоящий доклад. Ведь система работает так, что Первый никогда не принимает решение: поступает предложение, Белоусов его прорабатывает и готовит доклад (обычно на нем стоят подписи Белоусова и Шойгу), далее этот доклад оказывается у президента. Владимир Владимирович только ставит на нем приписку „согласен.“ — и все», — отметил собеседник «Досье».